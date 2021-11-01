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Курячі стегна в часниково-винному соусі – рецепт для пікантної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 листопада, 19:01
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Найважливіший інгредієнт – білий перець. Саме він надає курці особливого смаку. Якщо такого немає, можна замінити чорним. Також знадобиться трохи сухого білого вина
Курячі стегна в часниково-винному соусі
Курячі стегна в часниково-винному соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Курячі стегна, сухе біле вино та 20 зубчиків часнику – це все, що потрібно для чудової ароматної курки. Спочатку курка обсмажується в духовці на оливковій олії, потім у цій олії та жирі від м'яса готується часник.

Завершальний етап – курка доходить до кондиції у вині та часниковій олії.

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Кулінарні редактори The New York Times підкреслюють – цю страву потрібно готувати з білим меленим перцем, він надасть курці необхідного аромату та смаку. Якщо його немає, використовуйте звичайну суміш перців або чорний мелений.

Тож якщо любите хорошу курку на вечерю – спробуйте цей рецепт.

Курячі стегна в часниково-винному соусі

Інгредієнти:

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  • 4 шт. курячих стегон;
  • сіль, оливкова олія;
  • 20 зуб. очищеного часнику;
  • ¾ ч. л. меленого білого перцю;
  • 200 г сухого білого вина шардоне.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. У форму для запікання, краще в сковороду з високими бортами, додайте олію, щоб вона злегка покривала дно. Приправте курку сіллю з обох боків, потім покладіть у форму шкіркою вниз. Готуйте, доки шкірка не стане золотавою та хрусткою, 8-10 хвилин.
  3. Переверніть і обсмажте інший бік близько 1 хвилини. Перекладіть курку на тарілку.
  4. Додайте часник у гарячу олію і готуйте в духовці 1-2 хвилини, помішуючи, до появи аромату.
  5. Додайте білий перець, потім одразу – вино та 1 склянку води.
  6. Покладіть курку шкіркою вгору, накрийте кришкою або фольгою і готуйте в духовці, доки курка і часник не стануть м'якими, приблизно 1 годину.
  7. Подавайте із рисом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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