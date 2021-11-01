Курячі стегна в часниково-винному соусі – рецепт для пікантної вечері

Курячі стегна, сухе біле вино та 20 зубчиків часнику – це все, що потрібно для чудової ароматної курки. Спочатку курка обсмажується в духовці на оливковій олії, потім у цій олії та жирі від м'яса готується часник.
Завершальний етап – курка доходить до кондиції у вині та часниковій олії.
Кулінарні редактори The New York Times підкреслюють – цю страву потрібно готувати з білим меленим перцем, він надасть курці необхідного аромату та смаку. Якщо його немає, використовуйте звичайну суміш перців або чорний мелений.
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Тож якщо любите хорошу курку на вечерю – спробуйте цей рецепт.
Курячі стегна в часниково-винному соусі
Інгредієнти:
- 4 шт. курячих стегон;
- сіль, оливкова олія;
- 20 зуб. очищеного часнику;
- ¾ ч. л. меленого білого перцю;
- 200 г сухого білого вина шардоне.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- У форму для запікання, краще в сковороду з високими бортами, додайте олію, щоб вона злегка покривала дно. Приправте курку сіллю з обох боків, потім покладіть у форму шкіркою вниз. Готуйте, доки шкірка не стане золотавою та хрусткою, 8-10 хвилин.
- Переверніть і обсмажте інший бік близько 1 хвилини. Перекладіть курку на тарілку.
- Додайте часник у гарячу олію і готуйте в духовці 1-2 хвилини, помішуючи, до появи аромату.
- Додайте білий перець, потім одразу – вино та 1 склянку води.
- Покладіть курку шкіркою вгору, накрийте кришкою або фольгою і готуйте в духовці, доки курка і часник не стануть м'якими, приблизно 1 годину.
- Подавайте із рисом.