Курячі стегна в часниково-винному соусі – рецепт для пікантної вечері

Найважливіший інгредієнт – білий перець. Саме він надає курці особливого смаку. Якщо такого немає, можна замінити чорним. Також знадобиться трохи сухого білого вина

Курячі стегна в часниково-винному соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Курячі стегна, сухе біле вино та 20 зубчиків часнику – це все, що потрібно для чудової ароматної курки. Спочатку курка обсмажується в духовці на оливковій олії, потім у цій олії та жирі від м'яса готується часник.

Завершальний етап – курка доходить до кондиції у вині та часниковій олії.

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Кулінарні редактори The New York Times підкреслюють – цю страву потрібно готувати з білим меленим перцем, він надасть курці необхідного аромату та смаку. Якщо його немає, використовуйте звичайну суміш перців або чорний мелений.

Тож якщо любите хорошу курку на вечерю – спробуйте цей рецепт.

Курячі стегна в часниково-винному соусі

Інгредієнти:

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4 шт. курячих стегон;

сіль, оливкова олія;

20 зуб. очищеного часнику;

¾ ч. л. меленого білого перцю;

200 г сухого білого вина шардоне.

Як приготувати: