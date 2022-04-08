Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі – швидкий рецепт бюджетної вечері

Навіть найпростіші курячі гомілки або стегна можна перетворити на неймовірну вечерю. Тут величезна роль відводиться соусу та спеціям у ньому.
Для цього виконання вечері курка потрапить у маринад з цибулі та лимона, побуде в ньому певний час, обсмажиться й наприкінці запечеться.
Нарізані цибуля та лимон вирушають у духовку разом з м'ясом. Свіжі помідори або помідори у власному соку можна використовувати при подачі або знову ж таки запекти разом з гомілками.
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Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують приготувати до курки соус на основі фети, натурального йогурту та соку лимона.
Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі
Інгредієнти:
- лимон;
- 6 зуб. часнику, дрібно натерті;
- зелень;
- соняшникова або оливкова олія;
- 8 шт. курячих стегон або гомілок;
- 2 шт. цибулі, нарізаної півкільцями;
- сіль, перець;
- 150 мл йогурту або кефіру;
- 2 шт. помідорів або помідори у власному соку – за смаком;
- фета.
Курячі гомілки або стегна можна перетворити на святкову вечерю, тобто запекти їх у тісті. Як це зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Одну половину лимона тонко наріжте кружальцямии та видаліть насіння, з іншого вичавіть сік.
- З'єднайте часник, нарізану зелень та 100 мл олії.
- Гомілки помийте, обсушіть, додайте цибулю та кружальця лимона. Приправте сіллю та перцем.
- Обсмажте курку 5-7 хвилин, використовуючи олію, в якій була курка.
- Викладіть курку у форму для запікання шкірою догори, полийте соусом і запікайте 15-20 хвилин.
- Змішайте йогурт, нарізану фету, якщо використовуєте. Додайте сік лимона та сіль за смаком.
- Розкладіть помідори на тарілці, посоліть. Розкладіть курку, цибулю та лимон. Полийте соком, у якому запікалася курка.
- Подавайте із соусом з фети та йогурту.