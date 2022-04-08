Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі – швидкий рецепт бюджетної вечері

Спочатку курку треба обсмажити, а потім запекти. Автори рецепта пропонують подавати гомілки із соусом з фети та натурального йогурту

Швидка вечеря з курки та помідорів / Фото: www.bonappetit.com

Навіть найпростіші курячі гомілки або стегна можна перетворити на неймовірну вечерю. Тут величезна роль відводиться соусу та спеціям у ньому.

Для цього виконання вечері курка потрапить у маринад з цибулі та лимона, побуде в ньому певний час, обсмажиться й наприкінці запечеться.

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Нарізані цибуля та лимон вирушають у духовку разом з м'ясом. Свіжі помідори або помідори у власному соку можна використовувати при подачі або знову ж таки запекти разом з гомілками.

Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують приготувати до курки соус на основі фети, натурального йогурту та соку лимона.

Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі

Інгредієнти:

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лимон;

6 зуб. часнику, дрібно натерті;

зелень;

соняшникова або оливкова олія;

8 шт. курячих стегон або гомілок;

2 шт. цибулі, нарізаної півкільцями;

сіль, перець;

150 мл йогурту або кефіру;

2 шт. помідорів або помідори у власному соку – за смаком;

фета.

Курячі гомілки або стегна можна перетворити на святкову вечерю, тобто запекти їх у тісті. Як це зробити – читайте тут.

Як приготувати: