Курячі грудки із сиром і шпинатом, які полюбить уся сім'я

Крім сиру і шпинату, потрібна моцарела – це все стане начинкою для курки. Запікаються грудки під томатною пастою, подавати можна з овочевим салатом, пастою або просто так

Курячі грудки з сиром і шпинатом / Фото: www.eatthis.com

Курячі грудки або куряче філе можна приготувати по-різному. І якщо вибирати корисні інгредієнти, то можна отримати цілком дієтичну страву. Дієтичну – не означає щось прісне, цю курку із сиром, шпинатом і моцарелою полюбить уся сім'я.

До того ж ці легкі та смачні курячі грудки увійшли до списку корисних страв сайту про здорове харчування Еatthis.com.

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Курячі грудки із сиром і шпинатом

Інгредієнти (на 4 порції):

450 г курячих грудок;

2 ст. л оливкової олії;

350 г шпинат;

2 подрібнених зубчики часнику;

100 г нежирного сиру;

200 г моцарели подрібненої;

1 яєчний білок;

200 мл томатного соусу;

2 ст. л. томатної пасти;

Петрушка;

Паста – розраховуйте за смаком;

Сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати: