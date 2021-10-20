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Курячі грудки із сиром і шпинатом, які полюбить уся сім'я

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 жовтня, 19:01
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Крім сиру і шпинату, потрібна моцарела – це все стане начинкою для курки. Запікаються грудки під томатною пастою, подавати можна з овочевим салатом, пастою або просто так
Курячі грудки з сиром і шпинатом
Курячі грудки з сиром і шпинатом / Фото: www.eatthis.com

Курячі грудки або куряче філе можна приготувати по-різному. І якщо вибирати корисні інгредієнти, то можна отримати цілком дієтичну страву. Дієтичну – не означає щось прісне, цю курку із сиром, шпинатом і моцарелою полюбить уся сім'я.

До того ж ці легкі та смачні курячі грудки увійшли до списку корисних страв сайту про здорове харчування Еatthis.com.

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Курячі грудки із сиром і шпинатом

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 450 г курячих грудок;
  • 2 ст. л оливкової олії;
  • 350 г шпинат;
  • 2 подрібнених зубчики часнику;
  • 100 г нежирного сиру;
  • 200 г моцарели подрібненої;
  • 1 яєчний білок;
  • 200 мл томатного соусу;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • Петрушка;
  • Паста – розраховуйте за смаком;
  • Сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 190 градусів. Форму для запікання злегка змастити олією.
  2. Грудки злегка відбити і зробити кишеню в кожній. Приправити сіллю і перцем і відкласти.
  3. Нагріти оливкову олію в сковороді з антипригарним покриттям. Додати шпинат і часник, приправити щіпкою солі й готувати 2 хвилини, помішуючи. Зняти з вогню, дати охолонути.
  4. Змішати шпинат, сир, половину моцарели, яєчний білок, сіль і перець. Начинити грудки, скріпити зубочистками і викласти у форму для запікання.
  5. Змішати томатний соус із пастою, додати спеції за смаком і залити курку. Запікати 25 хвилин.
  6. Посипати рештою моцарели і запікати ще 20 хвилин. Прикрасити петрушкою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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