Курячі котлети від Сави Лібкіна – секрети і рецепт затишної сімейної страви

Подавати по 6-7 штук на порцію і бажано без гарніру. У всякому разі, саме так мама Сави Лібкіна годувала його курячими котлетами. Цим рецептом ресторатор поділився в своєму Instagram. Нагадаємо, так само було і з баклажанною ікрою по-одеськи.
Курку, як і яйця, ідеально брати домашні. Фарш Сава рекомендує не вибивати, а просто перемішати. До речі, фарш підійде і для фрикадельок, якщо плануєте готувати суп.
Курячі котлети від Сави Лібкіна
Інгредієнти на 4 порції:
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- 300 г філе з домашньої курки;
- 300 г м'яса зі стегон курки;
- 70 г вершкового масла;
- 50 г білої черствої булочки без скоринки;
- 100 мл молока;
- 6 жовтків домашніх яєць;
- 0,5 пучка кропу;
- 100 мл олії;
- 50 г топленого вершкового масла;
- сіль – за смаком.
Як приготувати:
- З булочки зрізати скоринку і замочити в молоці.
- Через м'ясорубку пропустити м'ясо курки з холодним вершковим маслом, віджатою булочкою і додати в фарш жовтки, сіль і дрібно рубаний кріп. Фарш перемішати.
- Розкласти фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажити на суміші олії та топленого вершкового масла по півтори хвилини з кожного боку.
- Подавати прямо зі сковороди, свіжоприготовленими.