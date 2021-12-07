Курячі палички у гірчично-медовому соусі – ідея для супершвидкої вечері

За рахунок того, що шматочки філе запікаються в паніровці, курка виходить з хрусткою скоринкою, але дуже ніжною всередині. Гостроти страві додасть трохи копченого чилі

Курячі палички у гірчично-медовому соусі / Фото: www.eatthis.com

Коли потрібно організувати щось швидке на вечерю, то береться куряче філе. Все одно вийде смачно, смажитиметься воно або запікатиметься.

У рецепті від Еatthis.com філе потрібно нарізати на брусочки, запекти в панірувальних сухарях не довше 15 хвилин і подавати із соусом з гірчиці, меду та копченого чилі.

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Курячі палички у гірчично-медовому соусі

Інгредієнти:

450 г курячого філе;

3 яєчні білки, злегка збиті;

2 склянки панірувальних сухарів;

2 ст. л. діжонської гірчиці;

1 ч. л. копченого чилі;

1 ст. л. меду;

сіль, перець.

Як приготувати: