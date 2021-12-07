Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Курячі палички у гірчично-медовому соусі – ідея для супершвидкої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
7 грудня, 18:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За рахунок того, що шматочки філе запікаються в паніровці, курка виходить з хрусткою скоринкою, але дуже ніжною всередині. Гостроти страві додасть трохи копченого чилі
Курячі палички у гірчично-медовому соусі
Курячі палички у гірчично-медовому соусі / Фото: www.eatthis.com

Коли потрібно організувати щось швидке на вечерю, то береться куряче філе. Все одно вийде смачно, смажитиметься воно або запікатиметься.

У рецепті від Еatthis.com філе потрібно нарізати на брусочки, запекти в панірувальних сухарях не довше 15 хвилин і подавати із соусом з гірчиці, меду та копченого чилі.

Реклама

Курячі палички у гірчично-медовому соусі

Інгредієнти:

  • 450 г курячого філе;
  • 3 яєчні білки, злегка збиті;
  • 2 склянки панірувальних сухарів;
  • 2 ст. л. діжонської гірчиці;
  • 1 ч. л. копченого чилі;
  • 1 ст. л. меду;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Приправте курку сіллю та перцем.
  2. Викладіть яєчні білки у неглибоку миску. Викладіть сухарі на іншу тарілку і також приправте.
  3. Наріжте філе на бруски і вмочіть курячі палички в яйце, потім покладіть у сухарі, повністю покриваючи м'ясо.
  4. Покладіть шматочки курки на застелене деко і запікайте 10-12 хвилин, доки сухарі не підрум'яняться.
  5. Змішайте гірчицю, перець та мед у великій мисці.
  6. Перемішайте приготовані курячі палички в суміші, щоб усі вони були рівномірно покриті гостро-солодким соусом.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти