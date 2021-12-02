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Квашена капуста по-грузинськи – можна куштувати за тиждень

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 грудня, 15:54
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З несподіваного – грузини квасять капусту зі свіжою петрушкою, стеблами або листовою селерою з додаванням великої кількості часнику. Розсіл перед тим, як заливати капусту, потрібно обов'язково процідити
Квашена капуста по-грузинськи
Квашена капуста по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

Як і ми, грузини люблять квашити капусту з додаванням буряків. Так вона, крім чудового смаку, стає неймовірного кольору.

Капуста буде кваситися, крім іншого, з петрушкою. Її не потрібно сильно подрібнювати, а порізати, швидше, крупно. Сама ж капуста ріжеться середніми скибочками, селера – кільцями.

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Рецепт взято у каналу КУХНЯ З АКЦЕНТОМ. Там акцентують: перед тим, як заливати розсіл, його обов'язково потрібно процідити.

Квашена капуста по-грузинськи

Інгредієнти:

  • Капуста – 2,5 кг
  • Буряк – 700-800 г
  • Петрушка – 250-300 г
  • Селера – 400 г
  • Часник – 12 зубчиків
  • Гострий мелений перець – 2 ч. л.
  • Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.
  • Сіль – 50-60 г
  • Цукор – 20 г
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Вода – 3 л

Як приготувати:

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  1. Для розсолу воду вилити в глибоку каструлю і додати цукор, сіль, коріандр, перець горошком, лаврове листя. Довести до кипіння. Готувати 10 хвилин.
  2. Селеру нарізати середніми кільцями. До неї додати крупно нарізану петрушку і буряк, нарізаний соломкою. Посипати гострим перцем і перемішати.
  3. Капусту нарізати великими скибочками. У банку викласти перший шар овочевої суміші, додати 2 зубчики часнику, утрамбувати капусту. І так далі шарами.
  4. Залити розсолом, накрити кришкою, не закривати, і відправити капусту в тепле місце.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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