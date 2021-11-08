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Квашена капуста в банці – готується у власному соку, тому буде хрусткою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 листопада, 14:36
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За рахунок того, що в її складі немає цукру або оцту, вона виходить хрусткішою. Квасити капусту потрібно за кімнатної температури, а скуштувати вдасться вже за 4 дні
Рецепт квашеної капусти у власному соку
Рецепт квашеної капусти у власному соку / Фото: Depositphotos

Для квашення капусти немає межі досконалості та експериментам. Як правило, багато хто користуються перевіреними рецептами, але цей спосіб від Тетяна городниця особливий.

Фудблогерка радить не використовувати цукор та оцет, а квасити капусту у власному соку. Так вона виходить дуже хрумкою та насиченою.

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Якщо ви плануєте готувати квашену капусту ще й за своїм особистим рецептом, ось 7 важливих лайфхаків, щоб зробити її максимально смачною.

Квашена капуста у власному соку

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • 3 кг нашаткованої капусти;
  • 200 г моркви, натертої на тертці для моркви по-корейськи;
  • 10 горошин чорного гострого перцю;
  • 5 горошин духмяного перцю;
  • 3 лаврового листя;
  • 75 г (3 ст. л. без гірки) кам'яної солі.

Як приготувати:

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  1. Нашаткувати капусту. Не потрібно нарізати її надто тонкою, щоб шматочки не стали надто м'якими під час закваски. Злегка розім'яти капусту руками. Моркву натерти та пересипати до капусти.
  2. Додати перець, насипати сіль і знову перемішати.
  3. Перекласти капусту в банку, ущільнюючи її. Поступово розкласти лаврове листя.
  4. Наприкінці додати сік, що утворився після того, як капуста розминалася руками.
  5. Прикрити банку кришкою, щоб дати дорогу газам. Тримати за кімнатної температури.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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