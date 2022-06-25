Лаврове листя – скільки та коли саме додавати в їжу

У курячий суп та другі страви з курки ця пряність не підходить. Покращує ефект присутності лаврового листя трохи орегано, базиліку та чебрецю

Як використовувати лаврове листя в їжі

Лаврове листя – найдавніші прянощі, які активно використовують у сучасній кухні.

І якщо сіль, вірніше, її кількість можна компенсувати багатьма спеціями, то багато хто не уявляє собі рибний і просто суп, рагу або тушковане м'ясо без кількох лаврових листиків.

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Але додавати їх потрібно в конкретний час приготування, на смак може вплинути його кількість. Нижче зібрали важливі поради від професіоналів.

Лаврове листя – скільки додавати в різні страви

На один літр їжі потрібно 1-2 лаврового листя

Єдина їжа, де лаврове листя залишається надовго – це консервовані овочеві салати. Такі рецепти часто зустрічаються.

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Зазвичай ми кладемо у страву 1-4 листиків. У супи їх додають за 5 хвилин до кінця приготування. Якщо це другі тушковані страви, то за 7-10 хвилин до готовності. Перед подачею лаврове листя треба прибрати. Інакше воно роздаватиме їжі свою гіркоту.

Важливо запам'ятати пропорції – на один літр супу та іншої їжі потрібно 1-2 лаврових листиків. Потріть їх у долоні, так смак набуде насиченості.

Не додавайте прянощі до курячих бульйонів, не дуже добре він сусідить з тушкованою куркою. А от у юшку, рибні супи, при запіканні риби його варто використати.

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Лаврове добре дружить з базиліком, чебрецем, орегано.

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