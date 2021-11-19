Мафіни та філе в медовому маринаді – рецепти з курки на Новий рік 2022

Новий рік-2022 – рік Тигра. Зрозуміло, цей хижак віддає перевагу свинині та яловичині. Але є велика ймовірність, що й курка йому теж сподобається.
Ця їжа проста в приготуванні плюс вона легка, тому переїдання можна не боятися.
Філе за рецептом tut_pro_vse_salati_i_eda має маринуватися в меді та часнику не менше 15 хвилин. Курячі мафіни за рецептом rita_evs_pp для тих, хто любить не надто калорійну та корисну їжу.
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Курячі мафіни
Інгредієнти:
- Куряче філе відварене – 370 г
- Сир твердий – 100 г
- Болгарський перець – 40 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана 15% – 150 г
- Сіль, перець, зелена цибуля, кріп – за смаком
Як приготувати:
- Філе подрібнити ножем або в блендері. Перець, зелень та цибулю нарізати. Яйця трохи збити виделкою.
- Усі інгредієнти змішати, додати сметану і тертий сир, ще раз добре перемішати, посолити за смаком.
- Суміш розкласти формочках і запікати за 180 градусів 30-35 хвилин.
Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти
Соковита курка в медово-часниковому маринаді
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Інгредієнти:
- Куряче філе – 1 кг
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Часник, дрібно нарізаний – 4 зуб.
- Мед – 3 ст. л.
- Яблучний оцет – 2 ст. л.
- Сіль, спеції, зелень – за смаком
Як приготувати:
- З'єднати олію, часник, оцет і мед.
- Додати в маринад шматочки курячого філе і приправити сіллю і перцем. Перемішати і лишити маринуватися 15 хвилин.
- Покласти курячі шматочки в один шар на сковороду і смажити до золотавого кольору з обох боків, близько 8 хвилин.
- Обсмажувати важливо частинами, щоб отримати золотавий колір.
- Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.