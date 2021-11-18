Легкий рецепт шніцеля – потрібні два курячі філе та 25 хвилин часу

Найвідоміший шніцель – віденський шніцель. Це справжній гігант, у діаметрі він має бути не менше 30 сантиметрів і готується зі свинини або яловичини.
Шніцель, тобто м'ясо в паніровці, можна приготувати з курки. Мashed.com пропонують готувати страву у фритюрниці. Але звичайна сковорода також цілком підійде.
Курячий шніцель
Інгредієнти:
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- 3 ст. л. борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 100 г панірувальних сухарів;
- 2 яйця
- 2 курячі грудки без шкіри та кісток;
- олія, часточки лимона, петрушка.
Як приготувати:
- Змішайте борошно з 1/2 чайної ложки солі. Змішайте панірувальні сухарі з ½ чайної ложки солі в іншій мисці.
- Збийте яйця в третій мисці, доки білок і жовток повністю не змішаються.
- Кожну курячу грудку розріжте навпіл по горизонталі.
- Обмакніть кожен шматочок курки в борошняну суміш, потім – у яйця та панірувальні сухарі. Відкладіть.
- Нагрійте олію у сковороді. Обсмажте шніцелі по 3 хвилини з кожного боку. Перекладіть на паперові рушники.
- Подавати з лимонним соком та дрібно нарізаною петрушкою.
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