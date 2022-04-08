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Легкий салат "Квітень" – потрібні сезонні редис, огірок та помідор

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 квітня, 10:06
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До цього салату можна додати шпинат, а замість кукурудзи взяти консервований горошок. Авторка рецепта пропонує одразу чотири заправки на вибір
Салат "Квітень" з редисом
Салат "Квітень" з редисом / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Головний овоч квітня, втім, як і травня, – редис. Саме його ми рекомендуємо використовувати у салатах якнайчастіше. З огірком та яйцем він особливо смачний.

Салат "Квітень" – це, скоріше, серія салатів з овочами, які от-от з'явилися на прилавках.

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Авторка цього рецепта ljubane1979 пропонує використовувати кукурудзу, якщо є можливість, додайте трохи горошку.

А заправляти цей "Квітень" можна по-різному – чотири рецепти цікавих соусів на ваш вибір.

Салат "Квітень"

Салат "Квітень"
Салат "Квітень" / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Складові:

  • редис;
  • огірки;
  • помідори;
  • зелень.

Для заправки:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Заправка:

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  • натуральний йогурт – 2 ст. л.;
  • гірчиця у зернах – 2 ч. л;
  • кріп.

Заправка:

  • оливкова олія – 3 ст. л.;
  • лимонний сік або яблучний оцет – 1 ч. л.

Заправка:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • соєвий соус – 2 ч. л.

Рецепт соковитого салату "Весняного", для якого теж потрібні квітневі овочі, знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Овочі порізати на свій смак. Зелень та шпинат подрібнити. З'єднати у салатниці.
  2. Кукурудзу процідити. Додати до овочів.
  3. Поєднати інгредієнти обраної заправки, полити салат.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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