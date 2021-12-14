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Ліниві котлети по-київськи – заощаджуємо час на формовці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 грудня, 11:21
В закладинки
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Традиційно котлета подається у вигляді ідеально рівного бруска, але її смак зовсім не зміниться, якщо загорнути у вигляді конверта. У масляну начинку потрібно трохи цедри та соку лимона
Ліниві котлети по-київськи
Ліниві котлети по-київськи / Фото: Грильков

Добре відбите куряче філе з вершковим маслом всередині та щільно оформлене у вигляді циліндра – це і є котлета по-київськи.

Попри скромність інгредієнтів, їй вдалося стати однією з головних представниць української кухні.

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Особливість – це максимально рівна форма. Її можна досягти за допомогою розрізаного пакета, на якій вона загортатиметься.

Але можна відійти від канонів і сформувати її у вигляді щільного конверта. Після обсмажування котлета доходить до готовності в духовці.

Фудблогер Грильков радить подавати ліниву котлету по-київськи з картопляним пюре.

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Ліниві котлети по-київськи

Інгредієнти на дві порції:

  • Вершкове масло – 120 г
  • Куряче філе – 1 шт.
  • Половина лимона
  • Кріп
  • Сіль, перець
  • Часник – 2 зуб.
  • Вершки 10% – 4 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно, панірувальні сухарі, олія

Як приготувати:

  1. До вершкового масла кімнатної температури додати подрібнений кріп, трохи лимонної цедри та кілька крапель лимонного соку. Злегка посолити та поперчити. Часник пропустити через прес та додати до масла.
  2. Ретельно розім'яти масу. Розділити на кілька порцій, зробити бруски та обмотати у харчову плівку, прибрати у холодильник.
  3. Філе акуратно поділити на дві частини. Відокремити малий філей, відбити. Окремо відбити дві великі частини філе.
  4. Кожну порцію трохи посолити та поперчити з двох боків.
  5. У маленький шматок філе покласти вершкове масло та загорнути. Потім покласти на більшу частину філе і загорнути як конверт або голубець. Найзручніше це робити за допомогою розрізаного пакета. Прибрати котлети в холодильник на 15-20 хвилин.
  6. Яйце збити з 4 ст. л. вершків. Котлети обваляти в борошні, потім у яєчній суміш та наприкінці ретельно обваляти в панірувальних сухарях.
  7. Смажити на добре розігрітій олії на середньому вогні 5 хвилин з усіх боків.
  8. Викласти у форму або застелене деко і запікати в розігрітій до 180 градусів 15 хвилин.

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Ірина Маслова
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