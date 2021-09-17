Ліниві вареники, теплий салат із куркою і кабачком і яблучні кільця – 3 ідеї для ситного ранку

Вареники готуються з картоплею і подаються зі смаженою цибулею та сметаною, кабачок для салату, як і курку, потрібно обсмажити, а для яблучних кілець знадобиться готове листкове тісто

Рецепти для смачного сніданку / Фото: depositphotos.com

Здається, щоби приготувати це все, треба чимало часу. Це не так. Ліниві вареники робляться за 30 хвилин. Для них, до речі, можна використовувати нез'їдене картопляне пюре, так ще швидше. Тим часом кабачки і курка для салату вже обсмажуються, ну а яблучні кільця в листковому тісті – на десерт. Їх можна взяти із собою на роботу.

Ліниві вареники з картоплею

Ліниві вареники пісні / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

картопля – 500 г;

борошно – 150 г;

манка – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

вершкове масло – 40 г (тісто), 20 г (для обсмажування цибулі);

сіль, перець, спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю відварити, додати масло, сіль і спеції. Зробити пюре, дати охолонути. Опісля додати яйце, борошно і манку. Перемішати і залишити на 10 хвилин. Манка має набрякнути. Подавати з обсмаженою цибулею, сметаною, зеленню.

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Теплий салат із куркою і кабачками

Теплий салат з куркою і кабачками / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти на одну порцію:

куряче філе – 1/2 шт.;

стигла груша – 1/2 шт.;

авокадо – 1/4 шт.;

молодий кабачок – 1/4 шт.;

рукола – невеликий пучок;

сіль, мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування:

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Половинку курячого філе розрізати уздовж (на дві смужки) і обсмажити на сковороді до готовності. Кабачок нарізати тонко і обсмажити з двох боків. Авокадо і грушу очистити від шкірки, тонко нарізати. На подушку з руколи викласти авокадо, грушу і кабачок. Куряче філе нарізати, викласти на овочі. Подавати салат теплим.

Яблучні кільця

Яблучні кільця в листковому тісті / Фото: instagram.com/tanya_beloedova/

Інгредієнти:

яблука – 3 шт.;

листкове тісто (розморожене) – 300-400 г;

цукор, кориця – за смаком;

жовток – 1 шт.

Спосіб приготування:

Яблука очистити, видалити середину і нарізати на кільця. Тісто розкачати і розрізати на тонкі смужки. Обернути кожне кільце тістом. Викласти на пергамент, посипати цукром і корицею. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.

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