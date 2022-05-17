Лінивий сніданок – рецепт соковитих сирних паличок

Рецепт паличок з кисломолочного сиру
Мабуть, кисломолочний сир, після вівсянки та яєць, це один із найпопулярніших продуктів на сніданок. Крім сирників, його використовують у швидких коржиках або для цих паличок.
Вони вийдуть соковитими, це забезпечить сметана. Обсмажувати їх потрібно на добре розігрітій олії. На бажання використовуйте вершкове масло.
Рецепт зі сторінки gotovimdoma_82.
Сирні палички на сніданок
Сирні палички на сніданок
Інгредієнти:
- 350 г – сир;
- 1 шт. – яйце;
- 1 ст. л. – сметана;
- 2 ст. л. – цукор;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. – розпушувач;
- 200-250 г – борошно.
Як приготувати:
- Сир з'єднати з яйцем, додати сіль, цукор та сметану. Добре перемішати.
- Частинами ввести борошно, додати розпушувач. Замісити тісто, сформувати джгут та нарізати на порції.
- Смажити на добре розігрітій олії з усіх боків, викласти на паперовий рушник.
Як зробити палички з твердого сиру, які можуть замінити хліб, читайте тут.