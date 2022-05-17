Лінивий сніданок – рецепт соковитих сирних паличок

Для тіста потрібно трохи сметани. Якщо є дрібні вівсяні пластівці, їх можна використовувати в ролі панірування.

Рецепт паличок з кисломолочного сиру

Мабуть, кисломолочний сир, після вівсянки та яєць, це один із найпопулярніших продуктів на сніданок. Крім сирників, його використовують у швидких коржиках або для цих паличок.

Вони вийдуть соковитими, це забезпечить сметана. Обсмажувати їх потрібно на добре розігрітій олії. На бажання використовуйте вершкове масло.

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Рецепт зі сторінки gotovimdoma_82.

Сирні палички на сніданок

Сирні палички на сніданок

Інгредієнти:

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350 г – сир;

1 шт. – яйце;

1 ст. л. – сметана;

2 ст. л. – цукор;

дрібка солі;

1 ч. л. – розпушувач;

200-250 г – борошно.

Як приготувати:

Сир з'єднати з яйцем, додати сіль, цукор та сметану. Добре перемішати. Частинами ввести борошно, додати розпушувач. Замісити тісто, сформувати джгут та нарізати на порції. Смажити на добре розігрітій олії з усіх боків, викласти на паперовий рушник.

Як зробити палички з твердого сиру, які можуть замінити хліб, читайте тут.