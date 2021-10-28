Коржик з лаваша з індичкою та сиром для здорового та ситного ранку

Потрібна буде шинка або відварена курка. Лаваш не виступає в ролі основи, він ріжеться на смужки та з'єднується з іншими інгредієнтами

Коржик з лаваша з індичкою та сиром / Фото: instagram.com/yana_balakina/

Так часто буває – хочеться зранку з'їсти щось смачне та корисне, але при цьому не витрачаючи особливо часу. Як варіянт можна зробити запечену вівсянку з яблуком та морквою, її вистачить надовго.

Але можна зробити інакше і взяти лаваш, шинка або м'ясо індички, яйця та сир та приготувати коржик за рецептом yana_balakina. Лаваш у цьому випадку ріжеться на смужки та з'єднується з іншими інгредієнтами.

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Коржик з лаваша з індичкою та сиром

Інгредієнти:

1 лист тонкого лаваша;

200 г шинки з індички;

200 г сиру, можна більше;

3 яйця;

сіль, спеції, зелень – за смаком;

олія.

Як приготувати: