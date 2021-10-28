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Коржик з лаваша з індичкою та сиром для здорового та ситного ранку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 07:01
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Потрібна буде шинка або відварена курка. Лаваш не виступає в ролі основи, він ріжеться на смужки та з'єднується з іншими інгредієнтами
Коржик з лаваша з індичкою та сиром
Коржик з лаваша з індичкою та сиром / Фото: instagram.com/yana_balakina/

Так часто буває – хочеться зранку з'їсти щось смачне та корисне, але при цьому не витрачаючи особливо часу. Як варіянт можна зробити запечену вівсянку з яблуком та морквою, її вистачить надовго.

Але можна зробити інакше і взяти лаваш, шинка або м'ясо індички, яйця та сир та приготувати коржик за рецептом yana_balakina. Лаваш у цьому випадку ріжеться на смужки та з'єднується з іншими інгредієнтами.

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Коржик з лаваша з індичкою та сиром

Інгредієнти:

  • 1 лист тонкого лаваша;
  • 200 г шинки з індички;
  • 200 г сиру, можна більше;
  • 3 яйця;
  • сіль, спеції, зелень – за смаком;
  • олія.

Як приготувати:

  1. Лаваш порізати на тонкі смужки, шинку – кубиком, зелень подрібнити, сир натерти. Все змішати.
  2. Вбити в цю масу яйця, посолити, поперчити, добре вимішати.
  3. Сковороду змастити олією, поставити на повільний вогонь, викласти масу в сковороду, розрівняти та накрити кришкою. Смажити до зарум'янювання знизу, потім перевернути і знову підсмажити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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