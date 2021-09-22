Лісові гриби на зиму: рецепти маринованих, сушених, ікри і навіть кетчупу

Відкрити взимку банку замаринованих власноруч грибів – задоволення. Подвійне задоволення, грибники зрозуміють, коли й зібрані ці гриби особисто. Заготовити на зиму лісові гриби можна в декілька способів – замаринувати і насушити. Але можна приготувати з них кетчуп за рецептом 19-го століття або зробити грибну ікру. Якщо любите мариновані гриби і не тільки гливи або печериці, то ці рецепти вам підійдуть.
Сушені білі гриби
Інгредієнти:
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- Гриби
Спосіб приготування:
- Гриби ретельно очистити пензликом. Мити для сушки не можна. Нарізати великими пластинами.
- Розкласти на великій відстані одне від одного на решітку, щоби повітря циркулювало.
- Увімкнути духовку на конвекцію на 50 градусів. Дверцята духовки мають бути відчиненими завжди. Якщо конвекції в духовці немає, то температура – 35-40 градусів.
- Коли поверхня грибів підсохне, збільшити температуру духовки до 70-75 градусів. Постійно контролюйте стан грибів, щоб не пересушити їх.
- Час сушіння залежить від розміру і вологості грибів.
- Після сушіння дати грибам охолонути за кімнатної температури.
- Розкласти по добре обсушених банках.
Грибний кетчуп
Інгредієнти:
- 2 ст. л. коричневого цукру;
- 100 мл грибного бульйону;
- 60 мл бальзамічного оцту;
- 300 г білих грибів;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 20 г сушених білих грибів;
- 0,5 ч. л. тертого мускатного горіха;
- 250 г портобело;
- 0,5 ч. л. часникового порошку;
- мелений чорний перець, сіль;
- 2 ст. л. вустерського соусу (за бажанням);
- олія.
Спосіб приготування:
- Сухі гриби залити гарячим бульйоном і залишити на 15 хвилин. Бульйон не виливати.
- Цибулю нарізати соломкою. Обсмажити на олії до напівпрозорості.
- Нарізати білі гриби і портобело однаковими за розміром кубиками. Додати до цибулі й обсмажувати до золотистого кольору.
- Гриби відкинути на сито. У сковороду з олією, де смажилися гриби, додати мускатний горіх і часниковий порошок. Готувати 1 хвилину. Додати дрібно нарізані сухі гриби.
- Додати бульйон, у якому були замочені гриби, цукор, вустерський соус, лимонний сік. Готувати 10-15 хвилин. За кілька хвилин до кінця приготування влити оцет.
- Подрібнити гриби в блендері. Довести до смаку сіллю і перцем.
- Зберігати кетчуп у герметичній ємності в холодильнику.
Грибна ікра
Інгредієнти:
- 1 кг відварених грибів (будь-яких);
- 200 г ріпчастої цибулі;
- 0,5 склянки олії;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 2-3 лаврового листя;
- 1 ч. л. оцту (9%).
Спосіб приготування:
- Цибулю подрібнити в блендері і обсмажити в олії. Також подрібнити гриби і додати до цибулі.
- Додати сіль, цукор і лаврове листя. Тушкувати після 40 хвилин, постійно помішуючи.
- За 10 хвилин до готовності додати оцет.
- Банки простерилізувати, розкласти ікру і закатати.
- Зберігати в прохолодному місці.
Мариновані опеньки
Інгредієнти (на 1 літр відварених опеньків):
- 2 ст. л цукор;
- по 1 ст. л. сіль, лимонна кислота;
- 3 ст. л. оцет 9%;
- 5 штук. перець горошком;
- 3 шт. духмяний перець;
- 1 ч. л. зерна гірчиці;
- 5 зуб. часник;
- 2 шт. лаврове листя.
Спосіб приготування:
- У грибів трохи обрізати краї ніжок, замочити у воді на 20 хвилин.
- Коли вода закипить, додати 1 ст. л. лимонної кислоти, розмішати і відправити в воду промиті гриби. Бланшувати кілька хвилин. Так гриби не потемніють.
- Злити воду, залити чистою і варити 25 хвилин. Знову злити воду, залити чистою і додати решту інгредієнтів для маринаду. Спецій може знадобиться більше.
- Розлити по стерилізованих банках і закрутити. Банки перевернути догори дном і залишити до охолодження.
- Такі гриби можна зберігати до року.
Мариновані білі гриби
Інгредієнти:
- 3-4 кг білих грибів;
- оцет 9%;
- 1/2 ч. л. насіння гірчиці;
- 2-3 бутони гвоздики;
- 5-7 шт. чорного перцю горошком;
- 2 лаврове листя;
- сіль, цукор.
Спосіб приготування:
- Білі гриби промити, перекласти в каструлю і залити холодною водою. Додати 2 ст. л. кухонної солі і прибрати в прохолодне місце на 2-3 години.
- Розрізати кожен гриб навпіл, великі – на кілька частин.
- Ще раз промити і скласти в каструлю. Залити холодною водою, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 10-12 хвилин. Зняти піну, промити гриби.
- Приготувати маринад зі спецій, води, солі і цукру. На 1 літр води потрібно взяти по 1 ст. л. цукру і солі.
- Додати в маринад гриби і проварити 5-7 хвилин. Додати оцет (на 1 л – 2 ст. л.). Перемішати.
- За допомогою шумівки розкласти гриби по стерилізованих банках. Залити маринадом до верху.
- Закатати стерилізованими кришками і остудити. Зберігати в холодильнику.
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