Ліонський салат з беконом та яйцем – ним можна нагодувати 4 людини

Для багатьох французька кухня – це щось вишукане, із заморочками у технології приготування. Це не завжди так.
Ми знаємо про смачну яловичину по-бургундськи, зробити яку нескладно, тепер цей Ліонський салат або "Ліонез", його друге ім'я.
Кажуть, що руку до створення салату доклали ліонські прачки. Колись вони брали із собою на роботу трохи хліба, трохи бекону та яйця.
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Біля річки вони сідали обідати в прикуску з пагонами дикої кульбаби. Власне, так і з'явився "Ліонез".
В одній порції обов'язково має бути яйце, бажано пашот. Щодо зелені, то краще, якщо вона буде гіркувата.
У рецепті від art_de_vivre_s_tr_gourmet це салат фризе.
Ліонський салат
Інгредієнти:
- 200 г бекону;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 1 цибуля-шалот;
- лимонний сік;
- салат фризе або інший салат;
- оливкова олія;
- 4 яйця;
- білий винний оцет, сухарики, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварити бекон у сковороді з 1 склянкою води. Зменшити вогонь і готувати, доки вода не випарується і бекон не стане хрумким, 35-40 хвилин.
- Перекласти бекон на паперові рушники, обсушивши, перекласти в салатник до салату фризе. Змішати лимонний сік, гірчицю, дрібно порізану цибулю-шалот, сіль та перець. Зварити яйця пашот.
- У салат з беконом додати соус вінегрет, перемішати і подавати на тарілки, зверху викласти яйце, сухарики.
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