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Липкий шоколадний пиріг – рецепт головного десерту до чаю у Швеції (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 липня, 16:41
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Називається він кладкака й справді має такий вигляд, ніби непропечений усередині. Все це тому, що в рецепті немає розпушувача
Рецепт пирога кладкака зі Швеції
Рецепт пирога кладкака зі Швеції / Фото: Колаж: Сьогодні,

Кладкака такий же популярний серед шведів, як і їхні коричні булочки. Готується він не довше пів години та відрізняється незвичайною текстурою. У Швеції його називають "розмазнею", бо він справді здається недопеченим.

Але так треба. Тому важлива температура духовки та час випікання. Знадобиться лише три столові ложки хорошого какао. Насичений шоколадний смак ви точно отримаєте. Подавайте зі сметаною, вершками або морозивом.

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Як повідомляють на сайті www.epicurious.com, ідеальна кладкака дуже м'яка всередині, а зверху – доволі щільна скоринка.

Шведський шоколадний пиріг кладкака

Шведський шоколадний пиріг кладкака
Шведський шоколадний пиріг кладкака

Інгредієнти:

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  • 2 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 150 г борошна;
  • 1 ст. л. екстракт ванілі або ванілін;
  • 3 ст. л. хорошого какао;
  • дрібка солі;
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів. Форму застелить і змастіть вершковим маслом.
  2. Збийте яйця, цукор та ваніль до пишності.
  3. Просійте сухі інгредієнти в яєчно-цукрову суміш. Змішайте, додайте розтоплене вершкове масло.
  4. Вилийте у форму. Випікайте близько 10-15 хвилин. Точний час може змінюватись, тому стежте за пирогом.
  5. Залишіть остигати у формі, подавайте з морозивом.

Не пропустіть рецепт шахового печива, воно теж зі Швеції.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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