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СЬОГОДНІ Їжа

Лосось на день народження – як смачно приготувати і рецепти для духовки та сковороди

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 січня, 11:40
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Ідеально, якщо лосось промаринується у холодильнику близько 20 хвилин. А безумовно смачним він буде, якщо готувати його з вершками, зеленню та овочами. У нашому випадку – помідорами чері
Рецепти лосося на день народження
Рецепти лосося на день народження / Фото: instagram.com/mir_devochek7

Багато хто з нас готують на свята та день народження найрізноманітнішу рибу. Лосось створить чудовий гастрономічний настрій.

Він готується швидко та легко. Головне – не перетримати його в духовці чи на сковороді й не перестаратися зі спеціями та травами.

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Рецепт лосося в духовці з лимоном – редакційний, для риби з вершками від chefmixalych потрібно 50 мл світлого пива.

Для лосося з овочами за рецептом urbanistka_vl потрібні помідори чері, маслини, фета та свіжий базилік.

Як запекти соковитий лосось у духовці

Лосось готується швидко і буде набагато смачнішим, якщо замаринувати його порційно у фользі впродовж 25-30 хвилин. У цей час риба має стояти в холодильнику.

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Якщо хочеться трохи цибульного та часникового аромату, то і цибуля, і часник запікаються у фользі окремо. Їх не треба класти поряд з рибою.

Одними з найкращих приправ та трав для лосося вважають орегано, базилік, петрушку, розмарин.

Щоб лосось не став сухим, запікати його потрібно не більше 20-25 хвилин за температури 180 градусів.

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Лосось з овочами

Лосось із овочами
Лосось із овочами / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти на одну порцію:

  • Лосось
  • Чері – 5-6 шт.
  • Свіжий базилік – кілька листя
  • Фета – 60 г, з'єднати з подрібненим зубчиком часнику
  • Оливкова олія
  • Розмарин – 1 ч. л.
  • Сік лимона – 2 ст. л.
  • Сіль та перець
  • Декілька маслин

Як приготувати:

  1. Рибу вимити і насухо витерти паперовим рушником. Посипати злегка з обох боків сіллю та перцем, змастити олією.
  2. Покласти в сковороду з кришкою та полити лимонним соком.
  3. Розкришити фету зверху риби, розкласти чері, полити оливковою олією.
  4. Посипати рубаним базиліком, щіпкою солі, перцем та розмарином.
  5. Накрити кришкою та запікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.

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Лосось у духовці з лимоном

Лосось у духовці з лимоном
Лосось у духовці з лимоном / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • Філе лосося – 500 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Зелень кропу та петрушки
  • Сіль, перець
  • Оливкова олія

Як приготувати:

  1. Філе лосося, зелень та лимон помити та обсушити.
  2. Деко застелити фольгою, полити оливковою олією.
  3. Розкласти зелень та кільця лимона, зверху помістити філе лосося.
  4. Посипати сіллю, перцем. Повторити шар з лимона та зелені.
  5. Накрити філе фольгою, добре загорнути краї. Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

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Лосось у духовці з вершками

Лосось у духовці з вершками
Лосось у духовці з вершками / Фото: instagram.com/chefmixalych

Інгредієнти на 4 порції:

  • Стейк лосося – 4 шт.
  • Вершки жирністю 33% – 200 мл
  • Світле пиво – 50 мл
  • Свіжий шпинат – 200 г
  • Зелений горошок – 200 г
  • Цибуля – 2 шт. (очистити)
  • Часник – 2 зуб.
  • Кріп, сіль, перець
  • Оливкова олія – 50 мл

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю півкільцями, часник – тонкими слайсами.
  2. Обсмажити цибулю на оливковій олії на несильному вогні до м'якості. Додати часник. Обсмажити разом.
  3. Додати 100 мл води, горошок та шпинат. Перемішати, додати спеції та готувати 5 хвилин. Накрити кришкою.
  4. Лосось змастити оливковою олією, посолити та обсмажити на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку. Влити в сковороду пиво та готувати 4 хвилини. Додати вершки та кріп, готувати ще кілька хвилин. Довести до смаку сіллю та перцем.
  5. Викласти гарнір півколом по краю тарілки. Поруч – стейк лосося. Навколо полити білим соусом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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