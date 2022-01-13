Лосось на день народження – як смачно приготувати і рецепти для духовки та сковороди

Багато хто з нас готують на свята та день народження найрізноманітнішу рибу. Лосось створить чудовий гастрономічний настрій.
Він готується швидко та легко. Головне – не перетримати його в духовці чи на сковороді й не перестаратися зі спеціями та травами.
Рецепт лосося в духовці з лимоном – редакційний, для риби з вершками від chefmixalych потрібно 50 мл світлого пива.
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Для лосося з овочами за рецептом urbanistka_vl потрібні помідори чері, маслини, фета та свіжий базилік.
Як запекти соковитий лосось у духовці
Лосось готується швидко і буде набагато смачнішим, якщо замаринувати його порційно у фользі впродовж 25-30 хвилин. У цей час риба має стояти в холодильнику.
Якщо хочеться трохи цибульного та часникового аромату, то і цибуля, і часник запікаються у фользі окремо. Їх не треба класти поряд з рибою.
Одними з найкращих приправ та трав для лосося вважають орегано, базилік, петрушку, розмарин.
Щоб лосось не став сухим, запікати його потрібно не більше 20-25 хвилин за температури 180 градусів.
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Лосось з овочами
Інгредієнти на одну порцію:
- Лосось
- Чері – 5-6 шт.
- Свіжий базилік – кілька листя
- Фета – 60 г, з'єднати з подрібненим зубчиком часнику
- Оливкова олія
- Розмарин – 1 ч. л.
- Сік лимона – 2 ст. л.
- Сіль та перець
- Декілька маслин
Як приготувати:
- Рибу вимити і насухо витерти паперовим рушником. Посипати злегка з обох боків сіллю та перцем, змастити олією.
- Покласти в сковороду з кришкою та полити лимонним соком.
- Розкришити фету зверху риби, розкласти чері, полити оливковою олією.
- Посипати рубаним базиліком, щіпкою солі, перцем та розмарином.
- Накрити кришкою та запікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.
Лосось у духовці з лимоном
Інгредієнти:
- Філе лосося – 500 г
- Лимон – 1 шт.
- Зелень кропу та петрушки
- Сіль, перець
- Оливкова олія
Як приготувати:
- Філе лосося, зелень та лимон помити та обсушити.
- Деко застелити фольгою, полити оливковою олією.
- Розкласти зелень та кільця лимона, зверху помістити філе лосося.
- Посипати сіллю, перцем. Повторити шар з лимона та зелені.
- Накрити філе фольгою, добре загорнути краї. Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.
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Лосось у духовці з вершками
Інгредієнти на 4 порції:
- Стейк лосося – 4 шт.
- Вершки жирністю 33% – 200 мл
- Світле пиво – 50 мл
- Свіжий шпинат – 200 г
- Зелений горошок – 200 г
- Цибуля – 2 шт. (очистити)
- Часник – 2 зуб.
- Кріп, сіль, перець
- Оливкова олія – 50 мл
Як приготувати:
- Нарізати цибулю півкільцями, часник – тонкими слайсами.
- Обсмажити цибулю на оливковій олії на несильному вогні до м'якості. Додати часник. Обсмажити разом.
- Додати 100 мл води, горошок та шпинат. Перемішати, додати спеції та готувати 5 хвилин. Накрити кришкою.
- Лосось змастити оливковою олією, посолити та обсмажити на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку. Влити в сковороду пиво та готувати 4 хвилини. Додати вершки та кріп, готувати ще кілька хвилин. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Викласти гарнір півколом по краю тарілки. Поруч – стейк лосося. Навколо полити білим соусом.