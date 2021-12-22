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Улюблений банановий кекс Меган Маркл – готується швидко та з дуже доступних продуктів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
22 грудня, 11:00
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Кекс замішується на мигдальному борошні з додаванням кокосового. Замість останнього можна взяти рисове. Також потрібно трохи кориці, тертого шоколаду та меленого імбиру
Рецепт бананового кексу, який любить Меган Маркл
Рецепт бананового кексу, який любить Меган Маркл / Фото: Колаж: Сьогодні

Випічка з бананами, найрізноманітніша, – це спосіб утилізувати перезрілі фрукти й водночас отримати чудовий десерт до чаю.

У США та Британії подібні кекси називаються хлібом, ймовірно, через схожість форм, але, по суті, це соковита та ароматна випічка.

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Ну і якщо спекти його, то матимемо можливість дізнатися, за що його так любить Меган Маркл.

У рецепті, опублікованому Іrishtatler.com, є кокосове борошно. Як альтернатива це може бути рисове.

Улюблений банановий кекс Меган Маркл

Інгредієнти:

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  • 2 перезрілі банани;
  • 1 стиглий банан;
  • 2 ст. л. кленового сиропу;
  • 2 ч. л. екстракту ванілі або ванілін;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка мигдального борошна;
  • 1/4 склянки кокосового борошна;
  • харчова сода;
  • по половині ч. л. солі, кориці, меленого імбиру, тертого шоколаду.

Як приготувати:

  1. Наріжте банани тонкими скибочками. Змішайте всі інгредієнти в мисці, збиваючи банани з іншими інгредієнтами.
  2. Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин.

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