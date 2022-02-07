Мафіни на 14 лютого – рецепт, для якого потрібна заморожена полуниця

Зрозуміло, що полуниця розморожується заздалегідь. Потім її потрібно перетворити на пюре і додати до тіста. Всередину формочок можна покласти трохи полуничного джему або горішок у якості сюрпризу

Мафіни на День закоханих / Фото: freepik.com

Солодощі на День святого Валентина мають бути у вигляді серця, готуються вони просто, а виходить смачно.

Полуниця для багатьох асоціюється з коханням та пристрастю, тому ми й шукали такий рецепт мафінів.

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Ця випічка готується максимально швидко, вона симпатично прикрашатиме святковий стіл.

На сайті Сdkitchen.com радять урізноманітнити мафіни наступним чином: при наповненні форм тістом покласти всередину по чайній ложці полуничного джему.

Мафіни до Дня закоханих

Мафіни до Дня закоханих / Фото: www.cdkitchen.com

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Інгредієнти:

6 ст. л. вершкового масла;

3/4 склянки цукру;

2 яйця;

1/2 склянки молока;

14 ягід полуниці, свіжої або розмороженої;

харчовий фарбник, за бажанням;

2 склянки борошна;

1/4 ч. л. солі;

1 ст. л. розпушувача

полуничний джем, за бажанням.

Ще можна спекти красиве печиво "Червоний оксамит", як це зробити – дивіться тут.

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Як приготувати: