Мафіни на 14 лютого – рецепт, для якого потрібна заморожена полуниця

Солодощі на День святого Валентина мають бути у вигляді серця, готуються вони просто, а виходить смачно.
Полуниця для багатьох асоціюється з коханням та пристрастю, тому ми й шукали такий рецепт мафінів.
Ця випічка готується максимально швидко, вона симпатично прикрашатиме святковий стіл.
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На сайті Сdkitchen.com радять урізноманітнити мафіни наступним чином: при наповненні форм тістом покласти всередину по чайній ложці полуничного джему.
Мафіни до Дня закоханих
Інгредієнти:
6 ст. л. вершкового масла;
3/4 склянки цукру;
2 яйця;
1/2 склянки молока;
14 ягід полуниці, свіжої або розмороженої;
харчовий фарбник, за бажанням;
2 склянки борошна;
1/4 ч. л. солі;
1 ст. л. розпушувача
полуничний джем, за бажанням.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збийте вершкове масло і цукор. Вмішайте яйця по одному і додайте молоко.
- Полуницю збийте у блендері. Вмішайте ягоди в масляно-молочну суміш. На цьому етапі можна додати барвник.
- В окрему миску просійте борошно, сіль та розпушувач. Розмішайте як слід. Додайте борошняну суміш до ягідної. Ретельно перемішайте.
- Застеліть форми для мафінів паперовими вкладишами. Наповніть форми на 3/4.
- Випікайте, доки кекси не почнуть підрум'янюватися, а зубочистка виходитиме чистою, приблизно 20-25 хвилин.