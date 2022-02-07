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Мафіни на 14 лютого – рецепт, для якого потрібна заморожена полуниця

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 08:10
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Зрозуміло, що полуниця розморожується заздалегідь. Потім її потрібно перетворити на пюре і додати до тіста. Всередину формочок можна покласти трохи полуничного джему або горішок у якості сюрпризу
Мафіни на День закоханих
Мафіни на День закоханих / Фото: freepik.com

Солодощі на День святого Валентина мають бути у вигляді серця, готуються вони просто, а виходить смачно.

Полуниця для багатьох асоціюється з коханням та пристрастю, тому ми й шукали такий рецепт мафінів.

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Ця випічка готується максимально швидко, вона симпатично прикрашатиме святковий стіл.

На сайті Сdkitchen.com радять урізноманітнити мафіни наступним чином: при наповненні форм тістом покласти всередину по чайній ложці полуничного джему.

Мафіни до Дня закоханих

Мафіни до Дня закоханих
Мафіни до Дня закоханих / Фото: www.cdkitchen.com

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Інгредієнти:

6 ст. л. вершкового масла;
3/4 склянки цукру;
2 яйця;
1/2 склянки молока;
14 ягід полуниці, свіжої або розмороженої;
харчовий фарбник, за бажанням;
2 склянки борошна;
1/4 ч. л. солі;
1 ст. л. розпушувача
полуничний джем, за бажанням.

Ще можна спекти красиве печиво "Червоний оксамит", як це зробити – дивіться тут.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Збийте вершкове масло і цукор. Вмішайте яйця по одному і додайте молоко.
  3. Полуницю збийте у блендері. Вмішайте ягоди в масляно-молочну суміш. На цьому етапі можна додати барвник.
  4. В окрему миску просійте борошно, сіль та розпушувач. Розмішайте як слід. Додайте борошняну суміш до ягідної. Ретельно перемішайте.
  5. Застеліть форми для мафінів паперовими вкладишами. Наповніть форми на 3/4.
  6. Випікайте, доки кекси не почнуть підрум'янюватися, а зубочистка виходитиме чистою, приблизно 20-25 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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