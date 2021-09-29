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Макарони, до яких подається яблучне пюре – рецепт комфортної їжі зі Швейцарії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 вересня, 18:00
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Яблучне пюре можна з'їсти як десерт. Базові інгредієнти, крім макаронів, – яловичий фарш, морква, селера і сир. Можна замінити фарш беконом або взагалі відмовитися від м'яса
Макарони по-швейцарськи
Макарони по-швейцарськи / Фото: instagram.com/theswissfoodie/

Це ще одне незвичайне поєднання смаків для тих, хто любить розширювати свій гастрономічний діапазон. Передусім – це комфортна їжа, адже це хороші макарони та ароматний ситний соус. Замість фаршу можна взяти бекон або взагалі відмовитися від м'яса, посиливши кількість сиру. Все це не принципово. Принципово яблучне пюре, яке має стояти поруч.

Колись давно ця страва вважалася їжею альпійських пастухів, тепер її можна з'їсти в пристойних закладах. Якщо шукаєте щось оригінальне для швидкої вечері – спробуйте макарони по-швейцарськи.

Макарони по-швейцарськи

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Інгредієнти:

  • 500 г фаршу (яловичого);
  • 350 г макаронів;
  • по 1 шт. цибуля, морква, стебло селери;
  • 250 мл червоного сухого вина;
  • 250 мл бульйону;
  • 50 мл пюре з помідорів;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 лаврове листя;
  • 15 г вершкового масла
  • твердий сир
  • сіль, перець.

Для пюре:

  • 2 шт. яблук;
  • паличка кориці;
  • 120 мл води;
  • цукор – за смаком.

Як приготувати:

  1. Обсмажити фарш на вершковому або оливковій олії. Перекласти на тарілку.
  2. У тій же сковороді обсмажити нарізані кубиком цибулину, моркву і селеру з дрібкою солі впродовж декількох хвилин. Додати вино, дати випаруватися.
  3. Повернути фарш, влити бульйон, додати пюре з помідорів, паприку і лаврове листя.
  4. Тушкувати під кришкою 25-30 хвилин, помішуючи.
  5. Відварити пасту і злити воду.
  6. Для яблучного пюре змішати в сотейнику дрібно нарізані яблука з цукром, паличкою кориці й водою. Довести до кипіння. Готувати на повільному вогні 7-10 хвилин.
  7. Змішати пасту із соусом і посипати тертим сиром. Пюре подавати окремо.
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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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