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Він максимально освіжає – як приготувати турецький лимонад

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 червня, 08:25
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Цитрусові, лимони та апельсини, перед тим як пройти через м'ясорубку, мають охолонути в морозильній камері мінімум вісім годин
Рецепт турецького лимонада
Рецепт турецького лимонада

Цитрусові у напоях – найкращий спосіб охолодитися, не пропустіть рецепт бамбл-кави, для неї потрібен апельсин.

Апельсини додаються й до турецького лимонаду. Для цього напою потрібно по два лимони та апельсини.

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Після того як усе буде готове, поставте лимонад у холодильник на чотири години.

Рецепт знайшли на сторінці aydyn_foodblogger.

Турецький лимонад

Турецький лимонад
Турецький лимонад

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Інгредієнти:

  • апельсин, лимон – по 2 шт.;
  • вода – 3 л.

Як приготувати:⠀

  1. Апельсини та лимони помити та прибрати в морозильну камеру мінімум на 8 годин.
  2. Розрізати і пропустити через дрібну решітку м'ясорубки.
  3. Додати кип'ячену воду, ретельно перемішати та прибрати в холодильник на 4 години.
  4. Процідити, додати цукор за смаком.

Як і навіщо в Марокко маринують лимони – дізнаєтесь у цьому матеріалі.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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