Він максимально освіжає – як приготувати турецький лимонад

Рецепт турецького лимонада
Цитрусові у напоях – найкращий спосіб охолодитися, не пропустіть рецепт бамбл-кави, для неї потрібен апельсин.
Апельсини додаються й до турецького лимонаду. Для цього напою потрібно по два лимони та апельсини.
Після того як усе буде готове, поставте лимонад у холодильник на чотири години.
Рецепт знайшли на сторінці aydyn_foodblogger.
Турецький лимонад
Турецький лимонад
Інгредієнти:
- апельсин, лимон – по 2 шт.;
- вода – 3 л.
Як приготувати:⠀
- Апельсини та лимони помити та прибрати в морозильну камеру мінімум на 8 годин.
- Розрізати і пропустити через дрібну решітку м'ясорубки.
- Додати кип'ячену воду, ретельно перемішати та прибрати в холодильник на 4 години.
- Процідити, додати цукор за смаком.
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