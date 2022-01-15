Максимально ситний аргентинський пиріг – потрібне картопляне пюре та фарш

Казати про те, що подібні пироги люблять лише в Аргентині, – неправильно. Ми знаємо про схожий турецький пиріг.
Пироги з м'ясом та основою з картопляного пюре у цій країні готують давно. Тому й варіяцій існує чимало.
Якщо відкриті до кулінарних експериментів, то в начинку з фаршу варто спробувати додати трохи родзинок, подрібнених оливок і навіть варені яйця. Так роблять аргентинці.
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А от без мускатного горіха не обійтися, він потрібний і для пюре, і для м'ясної начинки.
Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендує прикрасити пиріг моцарелою перед фіналом його запікання, так вийде красива та тягуча скоринка.
Аргентинський пиріг
Інгредієнти на дві порції:
- 4 середні картоплини;
- вершкове масло для пюре;
- 2 яйця;
- 400 г фаршу;
- 1 цибулина;
- зелена цибуля, моцарела;
- 2 болгарські перці;
- мускатний горіх, перець, орегано, чебрець, сіль, мелений перець чилі.
Тут знайдете рецепт хрусткого пирога з фетою з Греції.
Як приготувати:
- Відварити картоплю в кожушках, очистити і зробити пюре, доки вона гаряча. Додати масло, яйця, мускатний горіх, сіль та перець.
- Обсмажити фарш, подрібнені цибулю та перець. Додати орегано, чебрець, сіль та перець чилі.
- Викласти пюре в змащену маслом форму для запікання. Зверху викласти м'ясну начинку та покрити ще одним шаром пюре.
- Запікати за 180 градусів 25-30 хвилин. Додати моцарелу та запікати ще 5 хвилин. Прикрасити зеленню.