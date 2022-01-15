Максимально ситний аргентинський пиріг – потрібне картопляне пюре та фарш

Окрім м'яса, в начинці буде болгарський перець. Автор рецепта рекомендує відварити картоплю у кожушках і потім зробити з неї пюре. Воно буде під начинкою та зверху неї

Аргентинський пиріг / Фото: instagram.com/recetas_saludables_buenas

Казати про те, що подібні пироги люблять лише в Аргентині, – неправильно. Ми знаємо про схожий турецький пиріг.

Пироги з м'ясом та основою з картопляного пюре у цій країні готують давно. Тому й варіяцій існує чимало.

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Якщо відкриті до кулінарних експериментів, то в начинку з фаршу варто спробувати додати трохи родзинок, подрібнених оливок і навіть варені яйця. Так роблять аргентинці.

А от без мускатного горіха не обійтися, він потрібний і для пюре, і для м'ясної начинки.

Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендує прикрасити пиріг моцарелою перед фіналом його запікання, так вийде красива та тягуча скоринка.

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Аргентинський пиріг

Інгредієнти на дві порції:

4 середні картоплини;

вершкове масло для пюре;

2 яйця;

400 г фаршу;

1 цибулина;

зелена цибуля, моцарела;

2 болгарські перці;

мускатний горіх, перець, орегано, чебрець, сіль, мелений перець чилі.

Тут знайдете рецепт хрусткого пирога з фетою з Греції.

Як приготувати:

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