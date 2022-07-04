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Малинове, абрикосове або з агрусу – яке варення ви за гороскопом (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 липня, 20:00
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Тельці, які люблять поностальгувати, – малинове варення, яскраві, зухвалі та норовливі Стрільці – абрикосове, а категоричні Леви схожі на варення з чорної смородини
Яке ви варення за гороскопом
Яке ви варення за гороскопом / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми писали докладний кулінарний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Тепер, у період активної консервації, дізнаємося, на яке варення схожий кожен з нас, які риси асоціюються з тією чи іншою ягодою або фруктами.

Овен – яблучне варення, повидло

Зберігати варення потрібно за температури від 2 до 12 градусів вище нуля
Зберігати варення потрібно за температури від 2 до 12 градусів вище нуля

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Авторитетні та сильні Овни вражають своєю здатністю ніколи не сходити зі шляху та йти чітко до мети.

Люди потужні й беззаперечні, іноді з ними складно бути поруч. Але вони рідко відмовляють у допомозі, часто бувають корисними, як і варення з яблук.

Телець – малинове

Малинове варення без кісточок
Малинове варення без кісточок

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Тельці бувають різні, але основна їхня маса – люди мудрі, рішучі та спокійні. Вони люблять занурюватися в роздуми й ностальгувати. Улюблене варення з дитинства – малинове – це Тельці.

Близнюки – вишневе

Вишневе варення на зиму
Вишневе варення на зиму / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Духмяне та красиве варення дуже нагадує Близнюків. Це привабливі люди, до них тягнуться інші, до них прислухаються.

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Але не варто їх нервувати – Близнюки дуже різко можуть помінятися. До невпізнавання. Вишневе варення – це їхнє варення.

Тут зібрано три знаки зодіака, які найкраще вміють куховарити.

Рак – чорничне

Раки люблять бути корисними близьким, як і чорничне варення – зору
Раки люблять бути корисними близьким, як і чорничне варення – зору

Ймовірно, одне з найкорисніших варень. Це відомо людям з проблемами зору. У Раків з внутрішнім зором усе добре – вони знаються на людях, розуміють ситуацію, завжди аналізують. У їхньому оточенні тільки обрані.

Лев – варення з чорної смородини

Рецепти заготівель з чорної смородини
Рецепти заготівель з чорної смородини

Особлива ягода. Тобто якщо вам вдалося її розкуштувати й оцінити неповторний смак, то вона стане однією з ваших улюблених.

Так і з Левами – спочатку різкі та категоричні, але якщо вони вам довіряють, то приймуть з усіма недоліками. Більшість Левів люблять солодке, у варення з чорної смородини цукру можна класти побільше.

Тут читайте, який ви сік за знаком зодіаку.

Діва – варення з червоної смородини

Желе з червоної смородини
Желе з червоної смородини

Це кисло-солодка ягода ідеальної форми. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. А ще червона смородина особливо смачна, коли перетворюється на варення.

Терези – полуничне

Ідеальне полуничне варення для ідеальних Терезів
Ідеальне полуничне варення для ідеальних Терезів

Це варення, до якого складно причепитися. Як і до Терезів. Ось вміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, долучають свою неповторну здатність – все врівноважувати і розставляти по правильних місцях.

Скорпіон – варення з агрусу

Варення з агрусу – справа непроста, як і спілкування з Скорпіонами
Варення з агрусу – справа непроста, як і спілкування з Скорпіонами

Рідкісне варення, на любителя. Але смачне. Саму ягоду складно обривати, та й варення з агрусу – справа непроста. Як і спілкуватися зі Скорпіонами.

Адже вони не люблять, коли їм суперечать і з ними не погоджуються. Можуть сказати гірку правду в очі, не замислюючись.

Стрілець – абрикосове

Яскраве абрикосове варення – це яскраві Стрільці
Яскраве абрикосове варення – це яскраві Стрільці

Яскраве варення, як і Стрільці. Ці люди, в більшій своїй масі, практично не сумують і не терплять одноманітності. Цим вони й привертають до себе.

Є один мінус – ці люди швидко захоплюються чимось і так само швидко втрачають до цього інтерес. Як і абрикосове варення: дуже смачно, але багато не з'їси.

Козеріг – варення з ревеню

Козероги, яких складно зрозуміти, – варення з ревеню
Козероги, яких складно зрозуміти, – варення з ревеню

Дуже незвичайне варення, нестандартне. Не з ягід і не з фруктів. Отак дивишся на Козерогів і думаєш – що знову їм не так? Ніколи ці люди не скажуть, що у них в голові. Але їхній наполегливості та впевненості в собі можна позаздрити.

Водолій – сливове

Водолії, які завжди прагнуть оригінальності, виберуть сливове варення з цедрою
Водолії, які завжди прагнуть оригінальності, виберуть сливове варення з цедрою

У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, доволі прогресивні.

А ще Водолії завжди прагнуть оригінальності, тому навіть своє сливове варення можуть зварити по-особливому, наприклад, з цедрою цитрусових.

Риби – грушеве

Рецепти заготівель на зиму з груш
Рецепти заготівель на зиму з груш

Груша практично ніколи не розчарує. Ідеальна обтічна форма цього фрукта нагадує про жіночність Риб, а ніжна м'якоть – про їхню вразливість.

Для кожного знаку зодіака є свій конкртений шашлик. Подробиці тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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