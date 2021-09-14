Маринади для м'яса в духовці та сковорідці – рецепти для свинини, яловичини і курки

Для ароматного м'яса мангал і вогонь не обов'язковий, його можна приготувати в домашніх умовах. Йтиметься про мариноване м'ясо, потім запечене в духовці або посмажене на сковороді. Для початку потрібно купити хороше м'ясо, приготувати вдалий маринад і залишити в ньому продукт на кілька годин. Маринувати рекомендують у скляному посуді та якнайдовше. Насамперед це стосується яловичини. Кількість інгредієнтів – на 500 г м'яса, враховуйте це при розрахунку на свою кількість продукту.
Маринади для курки
Медово-гірчичний
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- 70 г рідкого меду
- 50 г французької зернової гірчиці
- чверть лимона
- 2 ст. л. олії
- 5 зуб. часнику
- 1 пучок кропу
- 1 пучок петрушки
- сіль – за смаком
Йогуртовий
- 1 ск. натурального йогурту (можна замінити кефіром)
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. карі
- 1 ч. л. куркуми
- 1 ч. л. кардамону
- сіль – за смаком
Для курячих крил (500 г)
- по 50 г соєвий соус, кетчуп
- по 1 ч. л. солодка паприка, копчена паприка
- по 0, 5 ч. л. сухий імбир, сухий часник
Як застосовувати
1/5 маринаду потрібно залишити. Ним можна поливати м'ясо в процесі запікання.
Маринади для свинини
На основі соєвого соусу (на 300 г м'яса)
- 2 ст. л. гірчиця
- 30 г соєвий соус
- сіль, перець – за смаком
- 2 зуб. часник
Маринад для свинячої вирізки в духовці (2-2,5 кг)
- 2-3 ст. л. соєвий соус
- 2 ч. л. гірчиця
- 1 ч. л. мед
- 3 зуб. часник
- суміш перців, паприка, сіль
Як застосовувати
Перед запіканням м'ясо має постояти в цьому маринаді мінімум 2 години.
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Маринади для яловичини
Для яловичини в духовці
- 250 г помідори різані у власному соку
- по 1 ст. л. бальзамічний оцет, сіль крупна, орегано
- 3 ст. л. оливкова олія
- 1 ч. л. мед
Як застосовувати
Маринувати 5-7 годин.
Для яловичини на сковороді
- 1 ст. л. винний оцет ⠀
- 2 ст. л. соєвий соус
- половина цибулини ⠀
- 2 ст. л. оливкова олія
- сіль, перець – за смаком ⠀
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