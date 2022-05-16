Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Маринована редиска – простий рецепт хрусткої закуски на зиму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 12:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це смачний спосіб використовувати редиску із сухою та жорсткою шкіркою. У процесі маринування вона втратить свою природну гіркоту
Маринована редиска на зиму - рецепт
Маринована редиска на зиму - рецепт

Якщо ви вважаєте себе любителем редису, то як правило ми їмо його просто так або використовуємо в салатах.

Якщо ви хочете їсти редиску не лише в сезон, треба перетворити її на хрумку пряну закуску. На сторінці foodphotobakery пропонують замаринувати редиску з морквою. Для гостроти можна додати трохи перцю.

Реклама

Закуска зберігається в добре закручених банках у темному прохолодному місці.

Маринована редиска

Маринована редиска
Маринована редиска

Інгредієнти:

Реклама
  • 500 г редиски;
  • 3-5 зуб. часнику;
  • кріп, петрушка.

Для маринаду на 1 літр:

  • 6 ч. л. цукру;
  • 3 ч. л. солі;
  • гострий перець – за бажанням та за смаком;
  • 5-7 перець горошком;
  • 1 лаврове листя;
  • 100 мл оцту 6%.

Як приготувати:

  1. Часник та редиску нарізати пластинами, зелень – дрібно. Розкласти у стерилізовані банки.
  2. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, нарізаний гострий перець (якщо використовуєте), і лаврове листя. Кип'ятити 10 хвилин, влити оцет.
  3. Гарячий маринад процідити та залити редиску. Закрити кришкою і залишити до остигання.

І ще один рецепт легкого салату, туди теж йде редис, читайте тут.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Любиш українську кухню?
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти