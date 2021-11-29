Майонез на молоці та без яєць – готується за 10 хвилин і точно корисніший за магазинний

Процес пошуку новорічних страв та закупівлі продуктів для багатьох розпочався. І багато хто намагається не купувати необхідну для безлічі рецептів гірчицю, а робити її самостійно.
Те ж саме стосується майонезу. Рецептів домашнього соусу дуже багато. Час для експериментів є, тож спробуйте і цей рецепт.
Його авторка – Калніна Наталія – уточнює, що жирність молока не має значення. Головне, щоб воно було кімнатної температури, інакше майонез не вийде.
Далі по темі
Домашній майонез
Інгредієнти:
- Молоко (кімнатної температури) – 100 мл
- Олія – 200 мл
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Часник сушений – 1/3 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч.л.
Як приготувати:
- У склянку блендера влити молоко. Додати олію кімнатної температури. Збити.
- Щойно майонез загуснув, додати гірчицю, сухий часник, сіль лимонний сік. Збити до густого стану. Зберігати у контейнері в холодильнику.