"Мімоза" на Новий рік – рецепти із сардинами та червоною рибою

Салат із сардинами – це класична "Мімоза", посилить її смак трохи тертого твердого сиру. Для другого салату потрібна будь-яка слабосолона червона риба

Рецепти салату "Мімоза" на Новий рік / Фото: freepik.com

Попри величезний асортимент сучасних новорічних салатів, олів'є у різних варіяціях і "Мімоза" часто опиняються на столі.

Адже, по суті, Новий рік – це для багатьох головна нагода приготувати, зокрема, "Мімозу".

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Традиційно вона готується з консервованої риби з обов'язковим додаванням тертого вершкового масла.

Це перевірені редакцією рецепти. Для "Мімози" із сардинами потрібен твердий сир. Інший салат готується з слабосоленою червоною рибою.

"Мімоза" з червоною рибою

"Мімоза" з червоною рибою / Фото: instagram.com/miss_krevetka

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Інгредієнти:

200 г червоної риби;

3 яйця;

2 картоплини;

1 морква;

половина цибулини;

50 г сиру;

70 г майонезу.

Як приготувати:

Окремо натерти варені жовтки та білки, сир, картоплю та моркву. Цибулю нарізати півкільцями. Сформувати салат шарами: картопля, майонез, жовтки, майонез, цибуля, майонез, сир, майонез, білки, майонез, морква, майонез. Прикрасити слайсами із червоної риби.

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"Мімоза" із сардинами

"Мімоза" з сардинами / Фото: instagram.com/dzham_cake__cherkessk

Інгредієнти:

3 середніх відварених картоплин;

1 велика відварена морква;

4 відварені яйця;

1 б. сардин;

1 цибулина;

1 ст. л. оцту для маринування цибулі;

250 мл майонезу;

100 г твердого сиру.

Як приготувати: