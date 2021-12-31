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"Мімоза" на Новий рік – рецепти із сардинами та червоною рибою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 грудня, 12:17
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Салат із сардинами – це класична "Мімоза", посилить її смак трохи тертого твердого сиру. Для другого салату потрібна будь-яка слабосолона червона риба
Рецепти салату "Мімоза" на Новий рік
Рецепти салату "Мімоза" на Новий рік / Фото: freepik.com

Попри величезний асортимент сучасних новорічних салатів, олів'є у різних варіяціях і "Мімоза" часто опиняються на столі.

Адже, по суті, Новий рік – це для багатьох головна нагода приготувати, зокрема, "Мімозу".

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Традиційно вона готується з консервованої риби з обов'язковим додаванням тертого вершкового масла.

Це перевірені редакцією рецепти. Для "Мімози" із сардинами потрібен твердий сир. Інший салат готується з слабосоленою червоною рибою.

"Мімоза" з червоною рибою

"Мімоза" з червоною рибою
"Мімоза" з червоною рибою / Фото: instagram.com/miss_krevetka

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Інгредієнти:

  • 200 г червоної риби;
  • 3 яйця;
  • 2 картоплини;
  • 1 морква;
  • половина цибулини;
  • 50 г сиру;
  • 70 г майонезу.

Як приготувати:

  1. Окремо натерти варені жовтки та білки, сир, картоплю та моркву. Цибулю нарізати півкільцями.
  2. Сформувати салат шарами: картопля, майонез, жовтки, майонез, цибуля, майонез, сир, майонез, білки, майонез, морква, майонез.
  3. Прикрасити слайсами із червоної риби.

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"Мімоза" із сардинами

"Мімоза" з сардинами
"Мімоза" з сардинами / Фото: instagram.com/dzham_cake__cherkessk

Інгредієнти:

  • 3 середніх відварених картоплин;
  • 1 велика відварена морква;
  • 4 відварені яйця;
  • 1 б. сардин;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст. л. оцту для маринування цибулі;
  • 250 мл майонезу;
  • 100 г твердого сиру.

Як приготувати:

  1. Цибулю дрібно нарізати та замаринувати в 1 ст. л. оцту та окропі на 20 хвилин.
  2. Усі овочі натерти на тертці. Жовтки та білки натерти окремо.
  3. Зібрати салат солями: картопля, майонез, риба, цибуля, морква, майонез, білки, майонез, сир, майонез.
  4. Прикрасити тертими жовтками.

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Ірина Маслова
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