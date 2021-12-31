"Мімоза" на Новий рік – рецепти із сардинами та червоною рибою

Попри величезний асортимент сучасних новорічних салатів, олів'є у різних варіяціях і "Мімоза" часто опиняються на столі.
Адже, по суті, Новий рік – це для багатьох головна нагода приготувати, зокрема, "Мімозу".
Традиційно вона готується з консервованої риби з обов'язковим додаванням тертого вершкового масла.
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Це перевірені редакцією рецепти. Для "Мімози" із сардинами потрібен твердий сир. Інший салат готується з слабосоленою червоною рибою.
"Мімоза" з червоною рибою
Інгредієнти:
- 200 г червоної риби;
- 3 яйця;
- 2 картоплини;
- 1 морква;
- половина цибулини;
- 50 г сиру;
- 70 г майонезу.
Як приготувати:
- Окремо натерти варені жовтки та білки, сир, картоплю та моркву. Цибулю нарізати півкільцями.
- Сформувати салат шарами: картопля, майонез, жовтки, майонез, цибуля, майонез, сир, майонез, білки, майонез, морква, майонез.
- Прикрасити слайсами із червоної риби.
Новорічний салат "Сніжинка" з креветками – заправляється майонезом, прикрашається червоною ікрою
"Мімоза" із сардинами
Інгредієнти:
- 3 середніх відварених картоплин;
- 1 велика відварена морква;
- 4 відварені яйця;
- 1 б. сардин;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. оцту для маринування цибулі;
- 250 мл майонезу;
- 100 г твердого сиру.
Як приготувати:
- Цибулю дрібно нарізати та замаринувати в 1 ст. л. оцту та окропі на 20 хвилин.
- Усі овочі натерти на тертці. Жовтки та білки натерти окремо.
- Зібрати салат солями: картопля, майонез, риба, цибуля, морква, майонез, білки, майонез, сир, майонез.
- Прикрасити тертими жовтками.
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