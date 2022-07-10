Мінтай з картоплею, вишневий кисіль та мандрики – меню на Петра та Павла (фото)

Петра та Павла незмінно 12 липня. Цього дня завершується Петрів піст, тому можна їсти яйця, вершкове масло, молоко.
Обов'язково потрібно щось рибне. Петро – покровитель риболовлі та рибалок.
Намагайтеся знайти молоді овочі, щоби приготувати борщ, його в деяких регіонах нашої країни так і називали – "молодий". Загалом, багато овочів та зелені вітається.
Готували й напої: кваси та ягідні киселі.
І наостанок, мандрики. Наголос на "и". Їхніх рецептів теж безліч. Наприклад, у Полтавській області їх смажили на олії. На сайті kolobok.ua є ще один рецепт – мандрики запікаються, для начинки потрібний кисломолочний сир.
З риби пропонуємо приготувати перевірений нами мінтай з картоплею. Інгредієнти для вишневого киселю за рецептом ivrodionova розраховані на літр води.
Вишневий кисіль
Інгредієнти:
- Вода – 1 л;
- Вишня – 500 г;
- Цукор – 5 ст. л.;
- Картопляний крохмаль – 2 ст. л.
Як приготувати:
- У каструлі до води додати вишню та цукор. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити, доки вишня не дасть колір.
- Розвести крохмаль у 50 мл води, добре перемішати та вилити в каструлю.
- Довести до кипіння, остудити.
Якщо готуватимете квас на Петра і Павла, то тут його цікавий рецепт.
Мінтай з картоплею
Інгредієнти:
- Філе мінтаю – 900 г;
- Картопля – 10 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Сіль, приправи, зелень – за смаком.
Як приготувати:
- У форму, змащену олією, викласти картоплю, нарізану часточками. Приправити за смаком.
- Між картоплею викласти рибу, посолити, поперчити, полити соком лимона.
- Запікати за 200 градусів 25 хвилин. Прикрасити зеленню.
Мінтай готується швидко. Тож якщо потрібна миттєва вечеря, то скористайтесь цим рецептом.
Мандрики з кисломолочним сиром
Інгредієнти:
- Борошно – 600 г;
- Яйця – 3 шт.;
- Вершкове масло – 200 г;
- Цукор – 30 г;
- Дрібка солі;
- Сметана – 100 г.
Для начинки:
- Кисломолочний сир – 800 г;
- Сметана – 200 г;
- Яйця – 2 шт.;
- Вершкове масло – 50 г;
- Дрібка солі;
- Цукор – 50 г.
Як приготувати:
- Просіяне борошно з'єднати з яйцями, розм'якшеним вершковим маслом, цукром, сметаною. Додати сіль, замісити тісто.
- Для начинки сир розтерти зі сметаною та яйцями, додати тепле масло, сіль, цукор. Перемішати.
- Замісити тісто і розкачати завтовшки 1 см, вирізати кружальця, у центр кожного помістити сир, краї защипнути.
- Викласти на деко, змастити збитим яйцем і випікати до готовності за 180 градусів.
- Прикрасити цукровою пудрою.
Якщо захоплюєтеся українською старовинною випічкою, обов'язково спробуйте приготувати хрусткі шулики.