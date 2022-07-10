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Мінтай з картоплею, вишневий кисіль та мандрики – меню на Петра та Павла (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 липня, 10:31
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Цього дня заведено готувати щось рибне, використовувати молоді овочі та зелень у перших стравах, а на десерт обов'язкові мандрики. У нас вони з кисломолочним сиром
Мінтай з картоплею на Петра та Павла
Мінтай з картоплею на Петра та Павла

Петра та Павла незмінно 12 липня. Цього дня завершується Петрів піст, тому можна їсти яйця, вершкове масло, молоко.

Обов'язково потрібно щось рибне. Петро – покровитель риболовлі та рибалок.

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Намагайтеся знайти молоді овочі, щоби приготувати борщ, його в деяких регіонах нашої країни так і називали – "молодий". Загалом, багато овочів та зелені вітається.

Готували й напої: кваси та ягідні киселі.

І наостанок, мандрики. Наголос на "и". Їхніх рецептів теж безліч. Наприклад, у Полтавській області їх смажили на олії. На сайті kolobok.ua є ще один рецепт – мандрики запікаються, для начинки потрібний кисломолочний сир.

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З риби пропонуємо приготувати перевірений нами мінтай з картоплею. Інгредієнти для вишневого киселю за рецептом ivrodionova розраховані на літр води.

Вишневий кисіль

Вишневий кисіль
Вишневий кисіль

Інгредієнти:

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  • Вода – 1 л;
  • Вишня – 500 г;
  • Цукор – 5 ст. л.;
  • Картопляний крохмаль – 2 ст. л.

Як приготувати:

  1. У каструлі до води додати вишню та цукор. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити, доки вишня не дасть колір.
  2. Розвести крохмаль у 50 мл води, добре перемішати та вилити в каструлю.
  3. Довести до кипіння, остудити.

Якщо готуватимете квас на Петра і Павла, то тут його цікавий рецепт.

Мінтай з картоплею

Минтай, запечений з картоплею
Минтай, запечений з картоплею

Інгредієнти:

  • Філе мінтаю – 900 г;
  • Картопля – 10 шт.;
  • Лимон – 1 шт.;
  • Сіль, приправи, зелень – за смаком.

Як приготувати:

  1. У форму, змащену олією, викласти картоплю, нарізану часточками. Приправити за смаком.
  2. Між картоплею викласти рибу, посолити, поперчити, полити соком лимона.
  3. Запікати за 200 градусів 25 хвилин. Прикрасити зеленню.

Мінтай готується швидко. Тож якщо потрібна миттєва вечеря, то скористайтесь цим рецептом.

Мандрики з кисломолочним сиром

Мандрики с кисломолочным сиром
Мандрики с кисломолочным сиром

Інгредієнти:

  • Борошно – 600 г;
  • Яйця – 3 шт.;
  • Вершкове масло – 200 г;
  • Цукор – 30 г;
  • Дрібка солі;
  • Сметана – 100 г.

Для начинки:

  • Кисломолочний сир – 800 г;
  • Сметана – 200 г;
  • Яйця – 2 шт.;
  • Вершкове масло – 50 г;
  • Дрібка солі;
  • Цукор – 50 г.

Як приготувати:

  1. Просіяне борошно з'єднати з яйцями, розм'якшеним вершковим маслом, цукром, сметаною. Додати сіль, замісити тісто.
  2. Для начинки сир розтерти зі сметаною та яйцями, додати тепле масло, сіль, цукор. Перемішати.
  3. Замісити тісто і розкачати завтовшки 1 см, вирізати кружальця, у центр кожного помістити сир, краї защипнути.
  4. Викласти на деко, змастити збитим яйцем і випікати до готовності за 180 градусів.
  5. Прикрасити цукровою пудрою.

Якщо захоплюєтеся українською старовинною випічкою, обов'язково спробуйте приготувати хрусткі шулики.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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