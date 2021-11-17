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"Ведмедики-шишки" або "Олімпійський Ведмедик" – рецепт класики радянської випічки, якій 40 років

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 листопада, 10:46
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І для просто "Ведмедиків", і для "Олімпійського" рецептура була однакова. Тоді часто використовували вершковий маргарин, але зараз якісне масло знайти можна, краще використовувати його
Печиво "Олімпійський Ведмедик"
Печиво "Олімпійський Ведмедик" / Фото: instagram.com/fevral040275

"Ведмедики-шишки" – це навіть трохи більше, ніж печиво. Текстура у них м'яка та соковита. При натисканні "Ведмедики" піддаються, але повертають свою форму у вихідне положення.

Випікалися та випікаються, як і "Горішки" зі згущеним молоком, за допомогою спеціяльної форми. Готувати їх сьогодні – це простіше, форму не потрібно тримати над конфоркою.

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Ці "агрегати" були представлені як для "Ведмедиків-шишок", так і для "Олімпійського Ведмедика". Випікалися за однією рецептурою. Часто використовували маргарин, fevral040275 рекомендує все ж таки вершкове масло.

Народжені після Олімпіади-1980

Тоді Ведмедик, символ Олімпіади, був скрізь. На одязі та сумках, у вигляді значків та іграшок. І вже були розповсюджені важкі форми для випікання різного печива.

Після Олімпіади була сконструйована та випущена в продаж ще одна – для "Ведмедиків-шишок" та для "Олімпійського Ведмедика". Вони були незручні, але приловчитися можна. Ось такими вони були.

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Радянські форми для випічки
Радянські форми для випічки / Фото: instagram.com/vintage_nostalgia_cccp

"Ведмедики-шишки" та "Олімпійський Ведмедик" – рецепт

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт.
  • Масло вершкове або маргарин – 250 г
  • Цукор – 1 ск.
  • Сметана – 250 г
  • Борошно – 2-3 ск.
  • Оцет 70%, сода – по 1 ч. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Олія – для змащення форми.

Як приготувати:

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  1. Яйця з'єднати з цукром вінчиком, додати сметану, сіль і розтоплене та охолоджене вершкове масло. Перемішати.
  2. Частинами ввести борошно. Наприкінці додати соду, гашену оцтом. Ретельно перемішати. Тісто має вийти, як густа сметана.
  3. Форму для випікання нагріти, змастити олією (лише один раз). Ложкою викласти тісто і випікати з двох боків по 2-3 хвилини.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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