Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Багатошаровий сирний пиріг на сніданок – використовуємо моцарелу або сулугуні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто замішується на сметані, ділиться на п'ять частин і тонко розкачується. Між його шарами буде тертий сир
Пиріг із сиром на сніданок
Пиріг із сиром на сніданок

Коли у випічці є сир, ваш сніданок супроводжуватиметься приємною тягучістю та вершковим ароматом. Ситні сніданки – це пироги із сиром.

У тому, рецепт якого нижче, використовується моцарела або сулугуні на вибір. Пиріг формується з тіста, яке чергується з тертим сиром. Час випікання цього сніданку 25-30 хвилин.

Реклама

Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки narisovano.

Сирний пиріг

Сирний пиріг
Сирний пиріг

Інгредієнти:

Реклама
  • 2 шт. яйця;
  • 320 г борошна;
  • 2 ч. л. солі;
  • 250 г сметани;
  • 80 г соняшникової олії;
  • 250 г моцарели або сулугуні;
  • 1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

  1. Борошно змішати із сіллю, розпушувачем.
  2. Яйця збити, додати сметану та олію, перемішати. Всипати борошно, замісити еластичне тісто.
  3. Розділити на 5 частин, розкачати.
  4. Сир натерти розподілити між шарами тіста, укладаючи їх один на одного, скріпити краї.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів 25-30 хвилин.

Цілих три цікаві рецепти, де можна використовувати щавель, зібрані в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати гриби?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти