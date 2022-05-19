Багатошаровий сирний пиріг на сніданок – використовуємо моцарелу або сулугуні

Коли у випічці є сир, ваш сніданок супроводжуватиметься приємною тягучістю та вершковим ароматом. Ситні сніданки – це пироги із сиром.
У тому, рецепт якого нижче, використовується моцарела або сулугуні на вибір. Пиріг формується з тіста, яке чергується з тертим сиром. Час випікання цього сніданку 25-30 хвилин.
Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки narisovano.
Сирний пиріг
Інгредієнти:
- 2 шт. яйця;
- 320 г борошна;
- 2 ч. л. солі;
- 250 г сметани;
- 80 г соняшникової олії;
- 250 г моцарели або сулугуні;
- 1 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- Борошно змішати із сіллю, розпушувачем.
- Яйця збити, додати сметану та олію, перемішати. Всипати борошно, замісити еластичне тісто.
- Розділити на 5 частин, розкачати.
- Сир натерти розподілити між шарами тіста, укладаючи їх один на одного, скріпити краї.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів 25-30 хвилин.
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