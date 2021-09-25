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Мокачино або Дамська кава – особливості приготування і кращі рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 вересня, 07:01
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Мокачино готується з кави і молока в пропорціях 1:2, з додаванням темного шоколаду. Якщо любите дуже солодкі напої, можна брати білий. Вперше напій приготували в США, де він називається мока
Мокачино - як приготувати і особливості подачі
Мокачино - як приготувати і особливості подачі / Фото: Инстаграм

Як капучино, тільки із шоколадом – це якщо швидко охарактеризувати цей кавовий напій. Його навіть подають, як капучино, – в прогрітій чашці або айриш-келиху і не перемішують. Але важливі пропорції. У мокачино вони суворо свої. Якщо їх знати і мати вдома хорошу каву, то приготувати напій нескладно.

Чому жіноча кава і причому тут італійці?

Мокачино
Мокачино / Фото: instagram.com/paradnaya_81/

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Дамська, бо свого часу мокачино був дуже популярний серед жіночого населення США. Адже в мокачино трохи кави, ніжне збите молоко і такий улюблений шоколад. До речі, там цей напій називають "мока" або "моко".

Є версія, що мокачино придумали в Італії спеціально для американських туристів. Вони не хотіли пити міцний еспресо або ристрето. І щоби повністю задовольнити їх, бариста стали готувати напій з молоком і шоколадом.

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Молока і кави в мокачино має бути в пропорції 1:2
Молока і кави в мокачино має бути в пропорції 1:2 / Фото: pexels.com

Це кава і молоко в пропорціях 1:2 з додаванням шоколаду. На відміну від лате, ніяких сиропів і тим паче топінгів мокачино не потрібно. Хіба що можна посилити його смак дрібкою кориці або мускатного горіха.

Щодо процесу, то тут важливо не тільки добре зварити еспресо. Шоколад з молоком краще розчиняти на водяній бані. У тепле молоко вливати шоколад потрібно дуже обережно, щоб не порушити цілісність. Також акуратно додається еспресо. Для тих, хто любить збиті вершки, можна додати їх зверху.

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Хоча послідовність інгредієнтів у чашці кожен вибирає для себе. У домашніх умовах це непринципово.

Класичний мокачино

Інгредієнти:

  • еспресо – 50 мл;
  • підігріте молоко – 100 мл;
  • шоколадний сироп – 50 г. Якщо будете розтоплювати шоколад на водяній бані, то потрібно кілька шматочків;
  • збиті вершки – за бажанням;
  • какао, кориця – для подачі.

Як приготувати:

  1. Зварити каву. Додати цукор за бажанням.
  2. Шоколадний сироп влити в чашку. Або розтопити шоколад із невеликою кількістю молока на водяній бані і вилити в чашку.
  3. Додати тепле молоко і акуратно влити еспресо.
  4. Прикрасити за смаком.

Мокачино з какао

Інгредієнти:

  • какао – 3 ч. л.;
  • цукрова пудра – 1 ч. л.;
  • молоко – 100 мл;
  • цукор – 1 ч. л. або за смаком;
  • еспресо – 50 мл;
  • збиті вершки – 2 ст. л.;
  • какао, кориця – для подачі.

Як приготувати:

  1. Зварити какао (2 ч. л.), додати цукор за смаком. Потім приготувати еспресо.
  2. У чашку налити какао, потім – каву.
  3. Змішати какао (1 ч. л.) і цукрову пудру, розмішати.
  4. У чашку налити какао, потім – каву.
  5. Зверху викласти збиті вершки, посипати сумішшю какао і пудри.

Мокачино з білим шоколадом

Інгредієнти:

  • білий шоколад – 50 г;
  • еспресо – 30 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • кориця, какао – для подачі.

Як приготувати:

  1. Розтопити шоколад в молоці на водяній бані. Вилити в прогріту чашку.
  2. Додати еспресо, прикрасити какао або корицею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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