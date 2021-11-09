Молочні коржики з дитинства – рецепт простої, але дуже улюбленої багатьма випічки

Тому вони й молочні, що в їхньому складі є молоко та вершкове масло. Коржики мають бути завтовшки в один сантиметр, інакше будуть сухими. Прикрасити їх можна глазур'ю з білого шоколаду

Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Дуже прості, без додаткових підсилювачів смаку, як, наприклад, у тістечок "Персики" зі згущеним молоком, і декорів, що посилюють апетит, – молочні коржики – це найпростіший десерт радянських часів.

Попри всю зовнішню скромність, ці коржики були вкрай популярними, їх продавали в шкільних їдальнях та в магазинах. Приваблювали своїм молочним ароматом, м'якістю та здатністю насичувати.

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Фудблогерка zel_cakes радить розкочувати тісто завтовшки не більше 1 см, інакше коржики будуть хрусткі, а це трохи неправильно.

Молочні коржики – рецепт як у дитинстві

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Молоко – 80 г

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Розпушувач – 2 ч. л.

Борошно – 400 г

Ванілін – 1 пакетик

Як приготувати:

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