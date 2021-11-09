Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Молочні коржики з дитинства – рецепт простої, але дуже улюбленої багатьма випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 листопада, 10:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тому вони й молочні, що в їхньому складі є молоко та вершкове масло. Коржики мають бути завтовшки в один сантиметр, інакше будуть сухими. Прикрасити їх можна глазур'ю з білого шоколаду
Молочні коржики
Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Дуже прості, без додаткових підсилювачів смаку, як, наприклад, у тістечок "Персики" зі згущеним молоком, і декорів, що посилюють апетит, – молочні коржики – це найпростіший десерт радянських часів.

Попри всю зовнішню скромність, ці коржики були вкрай популярними, їх продавали в шкільних їдальнях та в магазинах. Приваблювали своїм молочним ароматом, м'якістю та здатністю насичувати.

Реклама

Фудблогерка zel_cakes радить розкочувати тісто завтовшки не більше 1 см, інакше коржики будуть хрусткі, а це трохи неправильно.

Молочні коржики – рецепт як у дитинстві

Інгредієнти:

  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 80 г
  • Цукор – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Борошно – 400 г
  • Ванілін – 1 пакетик

Як приготувати:

Реклама
  1. Молоко налити в сотейник, всипати цукор та поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
  2. Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до повного розчинення. Дати повністю охолонути.
  3. В окремій ємності збити яйце та ванілін, додати до молочно-вершкової суміші, перемішати.
  4. Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук.
  5. Присипати борошном поверхню і розкочати тісто в 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, коржі будуть хрусткі.
  6. Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яності.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти