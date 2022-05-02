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Молочний суп на сніданок – використовуємо не вермішель, а затирку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 травня, 07:02
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Багато хто пам'ятає такий сніданок з дитинства. Величезний плюс, що затирка не розбухне, й ви отримаєте суп, а не кашу
Молочний суп із затіркою на сніданок
Молочний суп із затіркою на сніданок / Фото: instagram.com/home_stories.nt

Молочний суп – один з найдавніших, які придумало людство. Сьогодні його готують з вермішеллю, додають засмажку і навіть овочі.

Цей рецепт максимально домашній, для нього потрібна затирка. Тобто суміш із злегка обсмаженого борошна, яйця, солі та води.

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Сама затирка робиться за допомогою виделки і, що найголовніше, вона не розварюється у молоці.

Суп може бути максимально молочним, а можна розвести молоко кип'яченою водою у пропорції 1:1.

Фудблогерка Калніна Наталія віддає перевагу солоному молочному супу, але якщо любите солодкий, додавайте цукор за смаком.

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Молочний суп із затиркою

Молочний суп із затиркою
Молочний суп із затиркою / Фото: Калнина Наталья

Інгредієнти:

  • молоко, вода – по 750 мл;
  • сіль, цукор.

Для затирки:

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  • яйце;
  • борошно – 100 г,
  • вода – 2-3 ст. л.;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. У сухій сковороді обсмажити борошно до легкої зміни кольору. Яйце перемішати із сіллю та додати борошно. Перетерти виделкою до утворення крихти. Якщо потрібно, додайте воду.
  2. У каструлі з'єднати воду та молоко у пропорції 1:1. Трохи підсолити та довести до кипіння.
  3. Додати затирку й варити до готовності 5-7 хвилин. Перед закінченням додати вершкове масло.

Як швидко готується цей суп, побачите у відео нижче.

Якщо любите кисломолочний і твердий сир, приготуйте до сніданку ці коржики.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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