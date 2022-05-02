Молочний суп на сніданок – використовуємо не вермішель, а затирку

Молочний суп – один з найдавніших, які придумало людство. Сьогодні його готують з вермішеллю, додають засмажку і навіть овочі.
Цей рецепт максимально домашній, для нього потрібна затирка. Тобто суміш із злегка обсмаженого борошна, яйця, солі та води.
Сама затирка робиться за допомогою виделки і, що найголовніше, вона не розварюється у молоці.
Далі по темі
Суп може бути максимально молочним, а можна розвести молоко кип'яченою водою у пропорції 1:1.
Фудблогерка Калніна Наталія віддає перевагу солоному молочному супу, але якщо любите солодкий, додавайте цукор за смаком.
Молочний суп із затиркою
Інгредієнти:
- молоко, вода – по 750 мл;
- сіль, цукор.
Для затирки:
- яйце;
- борошно – 100 г,
- вода – 2-3 ст. л.;
- сіль.
Як приготувати:
- У сухій сковороді обсмажити борошно до легкої зміни кольору. Яйце перемішати із сіллю та додати борошно. Перетерти виделкою до утворення крихти. Якщо потрібно, додайте воду.
- У каструлі з'єднати воду та молоко у пропорції 1:1. Трохи підсолити та довести до кипіння.
- Додати затирку й варити до готовності 5-7 хвилин. Перед закінченням додати вершкове масло.
Як швидко готується цей суп, побачите у відео нижче.
Якщо любите кисломолочний і твердий сир, приготуйте до сніданку ці коржики.