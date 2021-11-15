Морепродукти на день народження – чудові рецепти за невеликі гроші

У чому привабливість морепродуктів? Їх непотрібно надто багато, за найменшої присутності вони все одно зроблять свою справу. Тож якщо ви вже запланували чудові страви до дня народження, то чому б ще й не поставити на стіл морепродукти.
Для креветок від фудблогерки little_and_bossy треба масло та вершки, салат з кальмаром та пекінською капустою від pp.zona заправляється сметаною, в салат з мідіями від darina_body_code потрібна бебі-моцарела.
Салат з мідіями та моцарелою
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Інгредієнти:
- Мідії відварені, коктейльні помідори – 150 г
- Бебі-моцарела – 60 г
- Салат фризе, шпинат – по 50 г
- Сіль, паприка, трави
- Сік лимона – 10 мл
- Оливкова олія – 5 мл
Як приготувати:
- Мідії відварити у підсоленій воді на середньому вогні впродовж кількох хвилин.
- На подушку з листя салату та шпинату викласти мідії, томати та сир.
- Додати до смаку сіль, паприку, трави, збризнути соком лимона та оливковою олією.
Салат з кальмаром та пекінською капустою
Інгредієнти:
- Пекінська капуста, свіжий огірок, варена морква – по 100 г
- Консервований кальмар – 170 г
- Цибуля – 50 г
- Сметана 10% – 50 г
- Варені яйця – 2 шт.
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Усе нарізати соломкою, посолити, поперчити та перемішати.
- Заправити сметаною та прикрасити зеленню.
Креветки у вершково-часниковому соусі
Інгредієнти (на 4 порції):
- Вершкове масло – 50 г
- Часник – 2 зубчики
- Креветки – 800 г
- Рубана петрушка – 3 ст. л.
- Сіль за смаком
- Вершки – 200 мл
Як приготувати:
- У глибокій сковороді розтопити масло, додати подрібнений часник і тушкувати 5-7 хвилин.
- Для соусу налити вершки, перемішати і довести до кипіння.
- Додати в сковороду очищені креветки й тушкувати 8-9 хвилин. Наприкінці додати петрушку і перемішати.
- Дістати креветки. Соус залишити на вогні, доки він трохи не загусне.
- Повернути креветки в соус і готувати близько 2 хвилин.