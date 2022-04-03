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Морквяні млинці, з яких можна зробити симпатичний торт – простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 квітня, 08:12
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Крім моркви, вона має бути солодкою, візьміть трохи подрібнених волоських горіхів. З меленими мускатним горіхом та імбиром млинці будуть тільки смачніше
Морквяні млинці з вершковим соусом
Морквяні млинці з вершковим соусом / Фото: www.mashed.com

Морква – часта й дуже вдала гостя у класних десертах. У Бразилії з нею печуть кекс на олії і поливають його шоколадною глазур'ю. Там цією випічкою заслужено пишаються.

Тут трохи простіше – змішуються сухі інгредієнти, окремо – вологі. Потім суміші з'єднуються і смажаться млинці.

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Готові млинці можна скласти в купку, як видно на фото, та прикрасити кремом – вийде практично торт.

Крем приготуйте на основі збитих вершків з цукром та подрібненими горіхами.

Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

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Морквяні млинці з вершковим соусом

Інгредієнти:

  • 250 г борошна;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • по ¼ ч. л. меленого мускатного горіха, меленого імбиру;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 50 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 400 г моркви, натертої;
  • 1 велике яйце;
  • 1 склянка молока;
  • 2 ст. л. вершкового масла, розтопленого;
  • ванілін – за смаком.

Моркву також можна використовувати у приготуванні легкого десерту – повітряного кексу з яблуками. Рецепт дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Змішайте борошно, корицю, мускатний горіх, імбир, розпушувач, цукор та сіль.
  2. Окремо змішайте терту моркву, яйце, молоко, розтоплене вершкове масло та ванілін.
  3. Поступово додайте вологі інгредієнти до сухих інгредієнтів, перемішайте. Додайте подрібнені волоські горіхи, не перемішуйте.
  4. Нагрійте сковороду, змастіть олією та насмажте млинці. Прикрасьте соусом.

Як приготувати соус для млинців – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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