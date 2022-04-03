Морквяні млинці, з яких можна зробити симпатичний торт – простий рецепт

Морква – часта й дуже вдала гостя у класних десертах. У Бразилії з нею печуть кекс на олії і поливають його шоколадною глазур'ю. Там цією випічкою заслужено пишаються.
Тут трохи простіше – змішуються сухі інгредієнти, окремо – вологі. Потім суміші з'єднуються і смажаться млинці.
Готові млинці можна скласти в купку, як видно на фото, та прикрасити кремом – вийде практично торт.
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Крем приготуйте на основі збитих вершків з цукром та подрібненими горіхами.
Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.
Морквяні млинці з вершковим соусом
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- по ¼ ч. л. меленого мускатного горіха, меленого імбиру;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 50 г цукру;
- дрібка солі;
- 400 г моркви, натертої;
- 1 велике яйце;
- 1 склянка молока;
- 2 ст. л. вершкового масла, розтопленого;
- ванілін – за смаком.
Моркву також можна використовувати у приготуванні легкого десерту – повітряного кексу з яблуками. Рецепт дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Змішайте борошно, корицю, мускатний горіх, імбир, розпушувач, цукор та сіль.
- Окремо змішайте терту моркву, яйце, молоко, розтоплене вершкове масло та ванілін.
- Поступово додайте вологі інгредієнти до сухих інгредієнтів, перемішайте. Додайте подрібнені волоські горіхи, не перемішуйте.
- Нагрійте сковороду, змастіть олією та насмажте млинці. Прикрасьте соусом.
Як приготувати соус для млинців – дивіться у відео.