Морквяні оладки з апельсиновим соусом – рецепт для дуже симпатичного сніданку

Як ми встигли переконатися, рецептів оладок більше, ніж можна уявити. Ми знаємо, як спекти польські з яблуками, що подаються з цукровою пудрою.
Ці ж оладки на основі сирої моркви, до того ж із цитрусовим соусом. Важливо починати смажити їх на сухій сковороді, а дійти до готовності оладки мають під кришкою.
Рецепт фудблогерки narisovano.
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Морквяні оладки з апельсиновим соусом
Інгредієнти:
- 100 г тертої сирої моркви;
- 200 г теплого кефіру;
- 1 яйце;
- 20-30 г цукру;
- цедра апельсина;
- 100 г борошна;
- 1/2 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л. олії.
Для соусу:
- сік та м'якоть апельсина;
- 10 г вершкового масла;
- 1 ч. л. крохмалю (можна замінити рисовим борошном);
- 20 г цукру;
- 1 ст. л. сметани.
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Як приготувати:
- Моркву натерти на тертці. Кефір підігріти. Натерти цедру апельсина. Яйце збити з цукром, додати моркву і цедру, влити кефір і перемішати.
- Всипати борошно з розпушувачем. Перемішати. Влити олію, розмішати.
- Смажити на добре прогрітій сухій сковороді. Другий бік оладок готувати під кришкою.
- Для соусу вичавити сік і м'якоть апельсина. Додати крохмаль/борошно, перемішати.
- Розтопити на сковороді масло, вилити сік і м'якоть апельсина, додати цукор, перемішати і тушкувати кілька хвилин. Зняти з вогню, трохи остудити, додати сметану, перемішати.
- За бажанням пробити соус блендером.