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Морквяні оладки з апельсиновим соусом – рецепт для дуже симпатичного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 лютого, 07:03
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Тісто замішується на кефірі, його треба трохи підігріти. Для соусу потрібен апельсин та його цедра, трохи вершкового масла та крохмалю
Морквяні оладки
Морквяні оладки / Фото: Depositphotos

Як ми встигли переконатися, рецептів оладок більше, ніж можна уявити. Ми знаємо, як спекти польські з яблуками, що подаються з цукровою пудрою.

Ці ж оладки на основі сирої моркви, до того ж із цитрусовим соусом. Важливо починати смажити їх на сухій сковороді, а дійти до готовності оладки мають під кришкою.

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Рецепт фудблогерки narisovano.

Морквяні оладки з апельсиновим соусом

Морквяні оладки з апельсиновим соусом
Морквяні оладки з апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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  • 100 г тертої сирої моркви;
  • 200 г теплого кефіру;
  • 1 яйце;
  • 20-30 г цукру;
  • цедра апельсина;
  • 100 г борошна;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л. олії.

Для соусу:

  • сік та м'якоть апельсина;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. крохмалю (можна замінити рисовим борошном);
  • 20 г цукру;
  • 1 ст. л. сметани.

Якщо любите солоні оладки, то тут знайдете рецепт курячих з броколі та помідорами.

Як приготувати:

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  1. Моркву натерти на тертці. Кефір підігріти. Натерти цедру апельсина. Яйце збити з цукром, додати моркву і цедру, влити кефір і перемішати.
  2. Всипати борошно з розпушувачем. Перемішати. Влити олію, розмішати.
  3. Смажити на добре прогрітій сухій сковороді. Другий бік оладок готувати під кришкою.
  4. Для соусу вичавити сік і м'якоть апельсина. Додати крохмаль/борошно, перемішати.
  5. Розтопити на сковороді масло, вилити сік і м'якоть апельсина, додати цукор, перемішати і тушкувати кілька хвилин. Зняти з вогню, трохи остудити, додати сметану, перемішати.
  6. За бажанням пробити соус блендером.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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