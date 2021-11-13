М'ясо та айва – як приготувати цей фрукт зі свининою та індичкою

Айва – це не лише чудова випічка, цей цікавий фрукт прекрасно гармонує з м'ясом, у нашому випадку – зі свининою та індичкою.
Індичку з айвою від gotovim_s_medunica можна приготувати як на сковороді, так і в мультиварці, айва зі свининою за рецептом vilkinpro вимагає трохи білого винного оцту, він збалансує жирність м'яса та солодкість фрукта.
Свинина з айвою
Інгредієнти:
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- Свинина (лопатка) – 400 г
- Айва велика, цибуля – по 1 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Оцет білий винний, сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати:
- На сковороді на олії без запаху обсмажити очищену від серцевини, нарізану часточками айву впродовж декількох хвилин. Перекласти на тарілку.
- У цю ж олію викласти нарізану невеликим кубиком свинину. Обсмажити до рум'яної скоринки. Тушкувати під кришкою 25-30 хвилин.
- Додати нарізану півкільцями цибулю. Тушкувати на повільному вогні кілька хвилин.
- Додати айву і готувати до повної готовності. У процесі потрібно підливати трохи води.
- Тепер потрібно налити до м'яса трохи білого винного оцту. Він збалансує жирність свинини та солодкість айви.
- Довести до смаку сіллю, перцем та спеціями. Коли айва легко протикатиметься, страва готова.
- Залишити страву під кришкою на 10 хвилин. Прикрасити зеленню.
Індичка з айвою
Інгредієнти:
- Індичка – 400 г
- Айва – 1 шт., очищена від шкірки та серцевини
- Цибуля ріпчаста – 3 шт. (невеликі)
- Морква – 2 шт.
- Олія, сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю та терту моркву. Додати нарізану кубиками айву. Тушкувати все разом 10 хвилин.
- Додати індичку, довести до смаку спеціями і тушкувати близько 15-20 хвилин.
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