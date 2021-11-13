М'ясо та айва – як приготувати цей фрукт зі свининою та індичкою

Айва має бути рівною, її шкірка – без пошкоджень. Це означає, що фрукт стиглий, свіжий і солодкуватий. Зрозуміло, що перед тим, як готувати з нею, айву потрібно очистити від серцевини

Рецепти свинини та індички з айвою / Фото: Колаж: Сьогодні

Айва – це не лише чудова випічка, цей цікавий фрукт прекрасно гармонує з м'ясом, у нашому випадку – зі свининою та індичкою.

Індичку з айвою від gotovim_s_medunica можна приготувати як на сковороді, так і в мультиварці, айва зі свининою за рецептом vilkinpro вимагає трохи білого винного оцту, він збалансує жирність м'яса та солодкість фрукта.

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Свинина з айвою

Інгредієнти:

Свинина (лопатка) – 400 г

Айва велика, цибуля – по 1 шт.

Олія – 2 ст. л.

Оцет білий винний, сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

На сковороді на олії без запаху обсмажити очищену від серцевини, нарізану часточками айву впродовж декількох хвилин. Перекласти на тарілку. У цю ж олію викласти нарізану невеликим кубиком свинину. Обсмажити до рум'яної скоринки. Тушкувати під кришкою 25-30 хвилин. Додати нарізану півкільцями цибулю. Тушкувати на повільному вогні кілька хвилин. Додати айву і готувати до повної готовності. У процесі потрібно підливати трохи води. Тепер потрібно налити до м'яса трохи білого винного оцту. Він збалансує жирність свинини та солодкість айви. Довести до смаку сіллю, перцем та спеціями. Коли айва легко протикатиметься, страва готова. Залишити страву під кришкою на 10 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Індичка з айвою

Інгредієнти:

Індичка – 400 г

Айва – 1 шт., очищена від шкірки та серцевини

Цибуля ріпчаста – 3 шт. (невеликі)

Морква – 2 шт.

Олія, сіль, перець, спеції

Як приготувати: