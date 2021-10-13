Які гарніри подавати до м'яса і птиці, щоби посилити їхній смак

До запеченої жирної свинини краще подати тушковану або квашену білокачанну капусту, яловичина буде смачніше з картопляним пюре з грибами, а до качки приготуйте журавлинний соус або гарбузове пюре

З якими гарнірами найсмачніше подавати різне м'ясо / Фото: freepik.com

М'ясо і овочі – правильне поєднання. З точки зору дієтологів ну й тих, хто ці поєднання їстиме. Як правило, до м'яса подається картопляне пюре, але ж його можна зробити з нуту, буряка, броколі або цвітної капусти. Але буває так, що овочевий гарнір – не зовсім те, що хотілося, тобто взагалі не підходить до конкретного виду м'яса. Тоді треба знати, що саме підходить і вміти ідеально приготувати будь-які овочі.

Свинина

Оригінальний соус для свинини – з яблуками і медом / Фото: Depositphotos

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Одне з найулюбленіших видів м'яса. Воно жирне і без овочевих гарнірів його складно їсти. Як правило, ми готуємо до свинини картопляне пюре з овочами. А це не тільки важко для шлунка, а й шкідливо для фігури.

Експерти радять: до запеченої із салом свинини, наприклад, рульку подавати тушковану або квашену капусту.

До смаженої свинини подавати овочі гриль – від болгарського перцю до кабачків і баклажанів. Смачно буде, якщо насмажити лісові гриби або приготувати соус на основі яблук кислих сортів з додаванням меду. Не робіть до свинини смажену картоплю і тим паче картоплю фрі.

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Яловичина

Тушкована яловичина з помідорами стане не тільки смачніше, а й соковитіше / Фото: Pixabay

Це м'ясо, вірніше, його овочеве сусідство вимагає особливого підходу. Теж саме і зі спеціями – їх не потрібно багато, часом достатньо тільки солі та перцю.

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Якщо тушкуйте яловичину, то як гарнір приготуйте картопляне пюре з подрібненими грибами. А саме – гливами, печерицями, свіжими білими.

Дуже смачно, якщо тушкувати яловичину в томатній пасті або зі свіжими помідорами. Це не тільки смачно, таким чином яловичина приготується швидше.

Якщо смажите м'ясо на сковороді (стейки) або запікаєте шматком, то це може бути консервована кукурудза, стручкова квасоля, броколі.

Ще добре поєднуються з яловичиною кабачки, буряк, горошок, всі види капусти, крім тушкованої і квашеної.

Курка, індичка, качка

Курку можна запекти зі шматочками гарбуза або приготувати до неї гарбузове пюре / Фото: Depositphotos

З куркою, качкою та індичкою поєднуються фруктово-овочеві гарніри, в яких є трохи яблук кислих сортів. Птицю, насамперед курку та індичку, подавайте з обсмаженою цибулею і болгарським перцем, рисом з кукурудзою і горошком.

Якщо хочете запекти грудки цілком, то чудово підійдуть вершково-грибний соус, пюре з гарбуза та цвітної капусти. Смажена курка або індичка буде ще смачніше, якщо запекти до неї овочі. Не смачною буде птиця з білокачанною капустою.

До качки подавайте ягідні соуси, перш за все журавлинний . Горохові або гарбузове пюре з селерою.

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