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М'ясо на Новий рік-2022 – рецепти ароматної свинини та рулетиків у беконі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 грудня, 13:20
В закладинки
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Це свиняча шия холодного запікання. Спочатку м'ясо томиться за 100 градусів кілька годин, потім запікається за більш високої температури. В іншому рецепті м'ясо фарширується грушами, обсмаженими в беконі
Рецепти м'яса на Новий рік-2022
Рецепти м'яса на Новий рік-2022 / Фото: Pinterest

Ми пам'ятаємо, що Тигр, господар Нового року, буде дуже не проти, якщо на столі опиниться добре приготовлене м'ясо.

Зручно, якщо його запікати цілим шматком. Поки воно готується, можна зайнятися іншими новорічними стравами.

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Авторка свинини холодного запікання – semizokris – обіцяє: завдяки такому способу приготування, на м'ясі буде рум'яна щільна скоринка, яка триматиме сік усередині.

Мм'ясні рулети від irishagrundentalerзапікаються у беконі, тож вони обов'язково вийдуть максимально соковитими.

Груші для свинини за рецептом maximovarisha спочатку обертаються в бекон, потім злегка обсмажуються і кладуться в надрізи на м'ясі.

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Свинина, фарширована грушею в беконі

Свинина, фарширована грушею в беконі
Свинина, фарширована грушею в беконі / Фото: instagram.com/maximovarisha

Інгредієнти:

  • 2 кг свинина (шия);
  • груша, мандарини;
  • бекон.

Для маринаду (розраховуйте на смак):

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  • сіль, перець;
  • копчена паприка;
  • майонез;
  • сік мандарина.

Як приготувати:

  1. Свинячу шию нарізати на скибочки шириною 2 см, надрізи робити не до кінця, як гармошку. Замаринувати м'ясо.
  2. Грушу твердих сортів нарізати на чотири частини, видалити серцевину. Обернути кожну часточку беконом.
  3. Обсмажити грушу в беконі до золотавої скоринки. У кожну кишеньку покласти грушу, зверху – часточки мандарина.
  4. Запікати у рукаві або фользі за 180 градусів до готовності. Готовність перевіряти ножем, щоб легко протикалося і був прозорий сік.

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М'ясні рулети у беконі

М'ясні рулети у беконі
М'ясні рулети у беконі / Фото: instagram.com/irishagrundentaler

Інгредієнти:

  • 700 г фарш (будь-який);
  • 2 шт. цибуля;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • яйце;
  • по 1 ч. л. сіль, паприка, прованські трави;
  • половина ч. л. аджики;
  • 2 ст. л. манки;
  • 150 г бекон свіжий;
  • інші спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. У фарш додати подрібнену цибулю, часник, яйце, сіль, спеції та манну крупу, все перемішати і залишити на 15 хвилин.
  2. У тонкі скибочки бекону загорнути фарш та сформувати рулетик.
  3. Готувати в розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин на середньому рівні таі 5-7 хвилин на найвищому рівні, щоби підрум'янилися.

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Свинина холодного запікання

Свинина холодного запікання
Свинина холодного запікання / Фото: instagram.com/semizokris/

Інгредієнти:

  • 3 кг свинячої м'якоті (шия).

Для маринаду:

  • пів склянки оливкової олії;
  • 2 ст. л. олії;
  • 3 ст. л. гірчиці;
  • 2 ст. л. винного оцту;
  • 1 ст. л. соєвого соусу.

Для шпигування:

  • голівка часнику;
  • кілька гілочок розмарину свіжого.

Для обсипання:

  • 1 ст. л. солі;
  • суміш перців – за смаком

Сухі приправи:

  • петрушка, базилік, приправа для свинини;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. М'ясо вимити, обсушити паперовими рушниками
  2. Часник нарізати тонко, промити розмарин і обсушити. На м'ясі зробити глибокі, але не наскрізні надрізи, помістити часник та розмарин. Так зробити з усіх боків. Нашпигований шматок ретельно натерти сіллю та перцем.
  3. У сухій ємності змішати всі сухі прянощі та трави, максимально натерти ними м'ясо з усіх боків.
  4. Укласти у глибоку форму і залити маринадом. М'ясо має потонути в ньому. Обмотати плівкою та відправити на добу в холодильник.
  5. Поставити запікатися за температури 100 градусів на 5 годин. Увесь цей час періодично поливати м'ясо соком.
  6. Збільшити температуру до 200 градусів та готувати 30-40 хвилин. Залишити м'ясо трохи "відпочити" у духовці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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