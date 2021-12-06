М'ясо на Новий рік-2022 – рецепти ароматної свинини та рулетиків у беконі

Це свиняча шия холодного запікання. Спочатку м'ясо томиться за 100 градусів кілька годин, потім запікається за більш високої температури. В іншому рецепті м'ясо фарширується грушами, обсмаженими в беконі

Рецепти м'яса на Новий рік-2022 / Фото: Pinterest

Ми пам'ятаємо, що Тигр, господар Нового року, буде дуже не проти, якщо на столі опиниться добре приготовлене м'ясо.

Зручно, якщо його запікати цілим шматком. Поки воно готується, можна зайнятися іншими новорічними стравами.

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Авторка свинини холодного запікання – semizokris – обіцяє: завдяки такому способу приготування, на м'ясі буде рум'яна щільна скоринка, яка триматиме сік усередині.

Мм'ясні рулети від irishagrundentalerзапікаються у беконі, тож вони обов'язково вийдуть максимально соковитими.

Груші для свинини за рецептом maximovarisha спочатку обертаються в бекон, потім злегка обсмажуються і кладуться в надрізи на м'ясі.

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Свинина, фарширована грушею в беконі

Свинина, фарширована грушею в беконі / Фото: instagram.com/maximovarisha

Інгредієнти:

2 кг свинина (шия);

груша, мандарини;

бекон.

Для маринаду (розраховуйте на смак):

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сіль, перець;

копчена паприка;

майонез;

сік мандарина.

Як приготувати:

Свинячу шию нарізати на скибочки шириною 2 см, надрізи робити не до кінця, як гармошку. Замаринувати м'ясо. Грушу твердих сортів нарізати на чотири частини, видалити серцевину. Обернути кожну часточку беконом. Обсмажити грушу в беконі до золотавої скоринки. У кожну кишеньку покласти грушу, зверху – часточки мандарина. Запікати у рукаві або фользі за 180 градусів до готовності. Готовність перевіряти ножем, щоб легко протикалося і був прозорий сік.

М'ясні рулети у беконі

М'ясні рулети у беконі / Фото: instagram.com/irishagrundentaler

Інгредієнти:

700 г фарш (будь-який);

2 шт. цибуля;

2-3 зубчики часнику;

яйце;

по 1 ч. л. сіль, паприка, прованські трави;

половина ч. л. аджики;

2 ст. л. манки;

150 г бекон свіжий;

інші спеції – за смаком.

Як приготувати:

У фарш додати подрібнену цибулю, часник, яйце, сіль, спеції та манну крупу, все перемішати і залишити на 15 хвилин. У тонкі скибочки бекону загорнути фарш та сформувати рулетик. Готувати в розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин на середньому рівні таі 5-7 хвилин на найвищому рівні, щоби підрум'янилися.

Свинина холодного запікання

Свинина холодного запікання / Фото: instagram.com/semizokris/

Інгредієнти:

3 кг свинячої м'якоті (шия).

Для маринаду:

пів склянки оливкової олії;

2 ст. л. олії;

3 ст. л. гірчиці;

2 ст. л. винного оцту;

1 ст. л. соєвого соусу.

Для шпигування:

голівка часнику;

кілька гілочок розмарину свіжого.

Для обсипання:

1 ст. л. солі;

суміш перців – за смаком

Сухі приправи:

петрушка, базилік, приправа для свинини;

сіль, перець.

Як приготувати: