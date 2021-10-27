М'ясо під соковитою шубою в духовці – рецепт-свято на вечерю

М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/
Якщо маєте час, м'ясо перед запіканням можна замаринувати. У рецепті від vilkinpro є майонез. Він може бути домашнім або замініть його натуральним йогуртом зі спеціями. Щоб м'ясо було соковитіше, обов'язково відбийте його у харчовій плівці.
М'ясо під шубою в духовці
М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/
Інгредієнти:
- Свинина (корейка) – 400 г
- Картопля – 2 шт.
- Цибуля зелена – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста, помідор – по 1 шт.
- Майонез – 50 г
- Печериці – 150 г
- Сир твердий – 100 г
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Покладіть свинину в одноразовий харчовий пакет або загорніть у харчову плівку і тонко відбийте.
- Викладіть м'ясо у форму для запікання, посоліть і поперчіть за смаком.
- Нарізану цибулю обсмажте в олії до прозорості. Додайте нарізані тонкими пластинками гриби, їх готуйте 5 хвилин разом з цибулею. Дайте грибній начинці злегка охолонути.
- Натріть картоплю на великій тертці, відіжміть зайву рідину. Викладіть картопляну стружку тонким шаром на м'ясо, посоліть і поперчіть.
- Шар картоплі злегка змастіть майонезом, посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. Викладіть обсмажені з цибулею гриби. Накрийте їх помідорами, нарізаними тонкими кружальцями. Змастіть майонезом.
- Натріть сир і викладіть товстим шаром на помідори. Накрийте фольгою і запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Зніміть фольгу та дайте сиру зарум'янитися ще 7 хвилин.