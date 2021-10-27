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М'ясо під соковитою шубою в духовці – рецепт-свято на вечерю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 18:01
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Цей рецепт передбачає свинину, її бажано трохи відбити. Також потрібні картопля, гриби, сир, помідори, майонез та ваші улюблені спеції
М'ясо під шубою в духовці
М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Якщо маєте час, м'ясо перед запіканням можна замаринувати. У рецепті від vilkinpro є майонез. Він може бути домашнім або замініть його натуральним йогуртом зі спеціями. Щоб м'ясо було соковитіше, обов'язково відбийте його у харчовій плівці.

М'ясо під шубою в духовці

М'ясо під шубою в духовці
М'ясо під шубою в духовці / Фото: instagram.com/vilkinpro/

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Інгредієнти:

  • Свинина (корейка) – 400 г
  • Картопля – 2 шт.
  • Цибуля зелена – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста, помідор – по 1 шт.
  • Майонез – 50 г
  • Печериці – 150 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Покладіть свинину в одноразовий харчовий пакет або загорніть у харчову плівку і тонко відбийте.
  2. Викладіть м'ясо у форму для запікання, посоліть і поперчіть за смаком.
  3. Нарізану цибулю обсмажте в олії до прозорості. Додайте нарізані тонкими пластинками гриби, їх готуйте 5 хвилин разом з цибулею. Дайте грибній начинці злегка охолонути.
  4. Натріть картоплю на великій тертці, відіжміть зайву рідину. Викладіть картопляну стружку тонким шаром на м'ясо, посоліть і поперчіть.
  5. Шар картоплі злегка змастіть майонезом, посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. Викладіть обсмажені з цибулею гриби. Накрийте їх помідорами, нарізаними тонкими кружальцями. Змастіть майонезом.
  6. Натріть сир і викладіть товстим шаром на помідори. Накрийте фольгою і запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Зніміть фольгу та дайте сиру зарум'янитися ще 7 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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