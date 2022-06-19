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Напій та шампанське з бузини – як просто зробити в домашніх умовах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 червня, 09:01
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Напій буде готовий за п'ять діб, а шампанське можна буде спробувати за пів року. Бузину збирайте в чистій місцевості
Рецепт напою з бузини
Рецепт напою з бузини

Плюс ще один корисний напій до списку улюблених домашніх, крім квасу. Кожну гілочку з квітами бузини добре огляньте на наявність комах і сміття. Мити їх, як каже авторка цього напою Смачні секрети. Затишні поради, не обов'язково.

Готуватиметься у великому пластиковому бутилі. Пити його можна за п'ять днів, додавши за смаком сік лимона та мед.

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А от щоб отримати домашнє шампанське з бузини, але напій має побути в темному місці або в погребі до пів року.

Напій з бузини

Напій з бузини
Напій з бузини

Інгредієнти:

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  • 15 шт. квіток бузини;
  • 400 г цукру;
  • по 10 г ванільного цукру, лимонної кислоти;
  • 4 л води.

Як приготувати:

  1. Цукор, ванільний цукор та лимонну кислоту залити одним літром води кімнатної температури та добре перемішати. Вилити в бутиль.
  2. Додати бузину, закрити бутиль. Струсити і залишити бродити за кімнатної температури на 5 діб.
  3. Напій процідити та розлити по пляшках. Зберігати в холодильнику.

У відео дивіться, як готує напій з бузини авторка рецепта.

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Як зробити турецький лимонад – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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