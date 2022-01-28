"Наполеон" дієтичний – рецепт смачно-корисного десерту

Подібні десерти бувають максимально швидкими, як сирний магкейк з бананом, а бувають, коли потрібно почекати, доки він просочиться.
Як і з цим дієтичним "Наполеоном". Його автор не вказує, який саме підсолоджувач використовувати. Він точно у вас є, якщо дотримуєтеся правильного харчування.
На сторінці pp.food_recepts радять не боятися додавати підсолоджувач у крем, адже тісто буде несолодким.
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Дієтичний "Наполеон"
Інгредієнти:⠀
- лаваш – 230 г;⠀
- жовток;
- кукурудзяний крохмаль – 30 г;
- молоко – 300 г;⠀
- підсолоджувач – за смаком.
Ще один подібний рецепт – вівсяного торта з бананом – знайдете тут.
Як приготувати:
- Для крему збити жовток з підсолоджувачем. Крохмаль змішати з молоком до однорідної консистенції. Поєднати обидві суміші. Варити на повільному вогні до легкого загустіння. Зняти з вогню та дати охолонути.⠀
- Лаваш нарізати на однакові круги або квадрати. Підсушити на сухій сковороді.
- Зібрати торт і посипати крихтою із залишків лаваша. Відправити у холодильник на кілька годин.