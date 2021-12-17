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"Наталкин пиріг" з яблуками – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
17 грудня, 10:20
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За рахунок того, що випікається пиріг за невисоких температур, він набуває приємної тягучої текстури та покривається хрумкою скоринкою, схожою на безе
"Наталкин пиріг"
"Наталкин пиріг" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев

Так часто буває, коли з простого набору продуктів виходить надиво класна випічка. Іноді інгредієнти бувають дуже несподіваними. Наприклад, плавлений сир для печива "Дружба".

З "Наталкиним пирогом" усе дуже ясно – потрібні яблука, цукор, борошно. Але за рахунок того, що випікати його потрібно порівняно довго та за невисоких температур, він стає приємно тягучим і з хрусткою скоринкою зверху.

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У книзі Мельника В.М. "Кухня народів СРСР", де ми знайшли рецепт, цей пиріг потрапив у розділ литовської кухні. Його пропонують подавати до чаю, кави або молока.

"Наталкинпиріг"

Інгредієнти:

  • по 1 ск. борошна вищого ґатунку, цукру;
  • 3 яйця;
  • 2 яблука;
  • 2 шт. пісочного печива;
  • 2 ст. л. білих мелених сухарів;
  • 1 ст. л. вершкового масла.

Як приготувати:

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  1. Яйця вбити у посуд. Додати цукор і розтерти дерев'яною ложкою добіла. Всипати борошно і перемішати.
  2. Додати дрібно нарізані яблука та знову перемішати.
  3. Печиво та сухарі розтерти качалкою в дрібну крихту, просіяти через сито.
  4. Форму змастити вершковим маслом, посипати крихтою.
  5. Вилити тісто і випікати у помірно гарячій духовці (до 160 градусів) 50-55 хвилин.
  6. Готовий пиріг охолодити, вийняти з форми, нарізати. За бажанням посипати цукровою пудрою.

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