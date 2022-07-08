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Навариста рибна юшка та секрети її приготування від Євгена Клопотенка (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 липня, 09:25
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Автор рецепта взяв коропа, можна використовувати будь-яку іншу білу рибу. Для насиченого смаку коріння обсмажуються, до юшки додаються помідори та вершкове масло
Рецепт юшки з білої риби від Євгена Клопотенка
Рецепт юшки з білої риби від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Безумовно, найсмачніша рибна юшка виходить на багатті. Про те, як її готують рибалки, ми розповідали. Але якщо знати деякі деталі її приготування, то казанок та відкритий вогонь не є обов'язковими.

Євген Клопотенко радить спочатку приготувати бульйон на обсмаженому корені селери, петрушки та з морквою. Наприкінці їх треба прибрати з каструлі.

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Також потрібно обсмажити м'якоть томатів на вершковому маслі з додаванням коньяку – і тільки потім завантажувати рибу.

Юшка з білої риби

Інгредієнти на 3,5 літри:

  • 500-700 г короп (або будь-якої білої риби);
  • 2-3 шт. моркви;
  • ¼ шт. корінь селери (100-150 г);
  • 1 шт. цибуля;
  • 1 шт. корінь петрушки;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2-3 шт. картоплі;
  • 1 зубка часнику;
  • 5 штук. лаврового листя;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 мл коньяку;
  • 3-4 шт. помідорів;
  • 10-12 горошин духмяного перцю;
  • 1 ч. л. зерен коріандру;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Очистіть рибу і вийміть нутрощі, якщо ви купили цілу рибину. Якщо у вас є філе, можете залишити його цілим або розрізати на частини.
  2. Приготуйте овочевий бульйон. Для цього на сухій сковороді обсмажте одну велику моркву, ¼ кореня селери та корінь петрушки, нарізані довільними шматками, і половинки цибулини до рум'яної скоринки.
  3. Перекладіть овочі в каструлю та залийте водою. Варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте в бульйон лаврове листя та 10-12 горошин духмяного перцю.
  4. Помідори (3-4 шт.) натріть на великій тертці, щоб отримати томатне пюре без шкірки. Тушкуйте в сковороді, де підрум'янювали овочі для бульйону, з додаванням 50 г вершкового масла 10-15 хвилин. Рідина випарується і вийде густе томатне пюре.
  5. Влийте в сковороду 50 мл коньяку та зачекайте, доки випарується алкоголь. Якщо вмієте, то можна підпалити коньяк у сковороді. Дочекайтеся, доки вогонь перегорить, і обережно перекладіть томатне пюре в бульйон.
  6. Картоплю (2-3 шт.) наріжте середнім кубиком, 1-2 моркви – півкільцями. Відправте все в овочевий бульйон.
  7. Відріжте від пучка петрушки стебла. Стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте до бульйону.
  8. Туди ж надішліть великі шматки риби (500-700 г) і 1 ч. л. зерен коріандру. Продовжуйте варити ще 20 хвилин, посоліть за смаком.
  9. З готової юшки дістаньте половинки цибулі та корінь селери, бо вони продовжуватимуть віддавати свої смаки, якщо їх залишити в каструлі. Рибу можна дістати і викласти на окрему тарілку.
  10. Готову юшку приправте перцем, додайте зелень петрушки та невелику кількість тертого часнику за бажанням.

Як готує свою рибну юшку Євген Клопотенко – дивіться нижче.

Обов'язково спробуйте юшку перлову з грибами, її старовинний рецепт тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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