Наваристий квасолевий суп фасолада – пісний рецепт

Ймовірно, найситніший пісний суп з усіх, які ми знаємо, це все-таки квасолевий.
Грецька фасолада – доволі відома перша страва Греції. Правильний суп потрібно готувати і білою квасолею.
У рецепті від Мygreekdish.com бобові пропонують варити одразу, але якщо є можливість, її краще замочити хоча б на пів години.
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Решта – це цибуля, морква та селера. Подається суп з оливками, кілька штук в одну тарілку буде достатньо.
Суп фасолада
Інгредієнти:
- 500 г сухої білої квасолі;
- 3-4 моркви, дрібно нарізати;
- 1 велика цибулина, дрібно нарізана;
- 3 стебла селери, дрібно нарізаних;
- 130 мл оливкової олії;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- щіпка паприки;
- оливки – для подачі;
- сіль, перець – за смаком.
Рецепт швидкого супу з кількою в томатній пасті та рисом знайдете тут.
Як приготувати:
- Варіть 30-35 хвилин. Відкиньте на друшляк і відкладіть.
- Дрібно наріжте цибулю, селеру та моркву. Додайте в глибоку сковороду 3-4 столові ложки оливкової олії, додайте нарізані овочі та перемішайте. Обсмажуйте близько 2 хвилин, потім додайте томатну пасту та продовжуйте обсмажувати ще хвилину.
- Викладіть квасолю в каструлю і залийте окропом, щоб вода була вище квасолі, перемішайте. Варіть під кришкою близько 35 хвилин, доки квасоля не стане м'якою.
- Ближче до кінця приготування влийте оливкову олію та приправте сіллю та перцем. Варіть ще кілька хвилин.
- Подавайте з оливками.