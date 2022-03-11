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Наваристий квасолевий суп фасолада – пісний рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 березня, 17:28
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Це одна з найдавніших страв Греції, що традиційно готується з білою квасолею. Подається з оливками
Грецький суп фасолада
Грецький суп фасолада / Фото: instagram.com/ethracycladicfarm

Ймовірно, найситніший пісний суп з усіх, які ми знаємо, це все-таки квасолевий.

Грецька фасолада – доволі відома перша страва Греції. Правильний суп потрібно готувати і білою квасолею.

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У рецепті від Мygreekdish.com бобові пропонують варити одразу, але якщо є можливість, її краще замочити хоча б на пів години.

Решта – це цибуля, морква та селера. Подається суп з оливками, кілька штук в одну тарілку буде достатньо.

Суп фасолада

Суп фасолада
Суп фасолада / Фото: www.mygreekdish.com

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Інгредієнти:

  • 500 г сухої білої квасолі;
  • 3-4 моркви, дрібно нарізати;
  • 1 велика цибулина, дрібно нарізана;
  • 3 стебла селери, дрібно нарізаних;
  • 130 мл оливкової олії;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • щіпка паприки;
  • оливки – для подачі;
  • сіль, перець – за смаком.

Рецепт швидкого супу з кількою в томатній пасті та рисом знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Варіть 30-35 хвилин. Відкиньте на друшляк і відкладіть.
  2. Дрібно наріжте цибулю, селеру та моркву. Додайте в глибоку сковороду 3-4 столові ложки оливкової олії, додайте нарізані овочі та перемішайте. Обсмажуйте близько 2 хвилин, потім додайте томатну пасту та продовжуйте обсмажувати ще хвилину.
  3. Викладіть квасолю в каструлю і залийте окропом, щоб вода була вище квасолі, перемішайте. Варіть під кришкою близько 35 хвилин, доки квасоля не стане м'якою.
  4. Ближче до кінця приготування влийте оливкову олію та приправте сіллю та перцем. Варіть ще кілька хвилин.
  5. Подавайте з оливками.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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