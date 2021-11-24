Не викидайте прострочений йогурт – з нього печеться кекс-хмара

Йдеться не про ароматизований йогурт, а про грецький. Також потрібна олія без запаху, трохи лимонного соку та кукурудзяного крохмалю

Кекс із простроченого йогурту - рецепт / Фото: Qiong Cooking

Це справді нереально повітряний кекс із текстурою, що нагадує хмару. Автори кулінарного каналу Qiong Cooking запевняють, що він обов'язково вийде. Тобто спекти його зможе навіть початківець.

Ми розповідали про дивовижний японський бавовняний чизкейк, тепер дізнаємося, як приготувати дуже класний кекс.

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Кекс-хмара

Інгредієнти:

70 г грецького йогурту;

3 яйця;

40 г олії без запаху;

по 50 г борошна, цукру;

половина чайної ложки лимонного соку;

8 г кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати: