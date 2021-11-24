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Не викидайте прострочений йогурт – з нього печеться кекс-хмара

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 листопада, 07:01
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Йдеться не про ароматизований йогурт, а про грецький. Також потрібна олія без запаху, трохи лимонного соку та кукурудзяного крохмалю
Кекс із простроченого йогурту - рецепт
Кекс із простроченого йогурту - рецепт / Фото: Qiong Cooking

Це справді нереально повітряний кекс із текстурою, що нагадує хмару. Автори кулінарного каналу Qiong Cooking запевняють, що він обов'язково вийде. Тобто спекти його зможе навіть початківець.

Ми розповідали про дивовижний японський бавовняний чизкейк, тепер дізнаємося, як приготувати дуже класний кекс.

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Кекс-хмара

Інгредієнти:

  • 70 г грецького йогурту;
  • 3 яйця;
  • 40 г олії без запаху;
  • по 50 г борошна, цукру;
  • половина чайної ложки лимонного соку;
  • 8 г кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати:

  1. Білки відокремити від жовтків. До жовтків влити олію і додати йогурт. Збити вінчиком, додати борошно й знову перемішати.
  2. До білків додати лимонний сік і збити міксером на середній швидкості. Додати цукор і збити до появи твердих піків.
  3. Перекласти білки до жовтків та перемішати.
  4. Перелити у форму для запікання та розрівняти. Випікати 55 хвилин за 150 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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