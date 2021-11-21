Не знаєте, куди подіти гарбуз – приготуйте чудову запіканку на рикоті

Крім рикоти та гарбузового пюре, для запіканки потрібна манка та молоко. Манку треба потримати в ньому деякий час. Їсти її можна як у гарячому, так і в холодному вигляді

Гарбузова запіканка на рикоті / Фото: instagram.com/narisovano/

Для початку – рикоту можна приготувати вдома, вона нічим не поступається магазинній. Щоб отримати смачне гарбузове пюре, овоч краще запекти.

Запіканка виходить дуже ніжною та смачною. Якщо буде бажання посилити її аромат, візьміть трохи кориці.

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Фудблогерка narisovano рекомендує їсти її як у гарячому, так і в холодному вигляді. Навіть більше в холодному, так вона схожа за смаком на чизкейк.

Гарбузова запіканка на рикоті

Інгредієнти:⠀

100 г гарбузового пюре (запекти гарбуз);

250 г м'якої рикоти;

50 г цукру;

2 яйця;

200 мл теплого молока;

100 г манки;

ванілін;

1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

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