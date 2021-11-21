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Не знаєте, куди подіти гарбуз – приготуйте чудову запіканку на рикоті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 листопада, 09:01
В закладинки
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Крім рикоти та гарбузового пюре, для запіканки потрібна манка та молоко. Манку треба потримати в ньому деякий час. Їсти її можна як у гарячому, так і в холодному вигляді
Гарбузова запіканка на рикоті
Гарбузова запіканка на рикоті / Фото: instagram.com/narisovano/

Для початку – рикоту можна приготувати вдома, вона нічим не поступається магазинній. Щоб отримати смачне гарбузове пюре, овоч краще запекти.

Запіканка виходить дуже ніжною та смачною. Якщо буде бажання посилити її аромат, візьміть трохи кориці.

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Фудблогерка narisovano рекомендує їсти її як у гарячому, так і в холодному вигляді. Навіть більше в холодному, так вона схожа за смаком на чизкейк.

Гарбузова запіканка на рикоті

Інгредієнти:⠀

  • 100 г гарбузового пюре (запекти гарбуз);
  • 250 г м'якої рикоти;
  • 50 г цукру;
  • 2 яйця;
  • 200 мл теплого молока;
  • 100 г манки;
  • ванілін;
  • 1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

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  1. Манку залити теплим молоком, перемішати та залишити на 20 хвилин.
  2. Гарбуз, рикоту та цукор збити у блендері.
  3. До маси додати яйця, перемішати. Додати ванілін та розпушувач, перемішати.
  4. Влити молоко з манкою, перемішати.
  5. Форму змастити олією, вилити тісто.
  6. Поставити заздалегідь розігріту до 160 градусів духовку на середній рівень. На нижній рівень поставити деко з водою.
  7. Запікати 40 хвилин. Дати трохи постояти у вимкненій духовці з відкритими дверцятами.⠀

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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