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Німецькі картопляні кльоцки – рецепт вдалого гарніру до будь-якого м'яса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 грудня, 17:45
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Кльоцки з Німеччини великі, часто їх подають зі смаженою цибулею, шкварками або тушкованою капустою. Обов'язковий, серед інших спецій, мелений мускатний горіх
Німецькі картопляні кльоцки
Німецькі картопляні кльоцки / Фото: instagram.com/lady_of_photography

Із запеченим м'ясом, з куркою або тушкованою капустою – ці кльоцки прекрасно підійдуть практично до всього.

У Німеччині – це насамперед гарнір, хоча в місцевих ресторанах їх продають як окрему страву.

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Вони більші за звичні нам, можуть готуватися як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.

На сторінці herringinfurs.blogspot.com рекомендують варити картоплю в мундирі та уважно дивитись, щоб вона не тріснула.

Ми розповідали, як приготувати пряний соус до німецького фастфуду карівурст, тепер спробуйте приготувати їхні кльоцки на гарнір.

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Німецькі картопляні кльоцки

Інгредієнти:

  • 1200 г крохмалистої картоплі;
  • 2 сирі яєчні жовтки;
  • 20 г вершкового масла;
  • 50-100 г картопляного крохмалю;
  • щіпка меленого мускатного горіха;
  • сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Картоплю помити, опустити в окріп і варити в мундирі 15-20 хвилин до готовності. Стежте, щоб картопля не тріснула та не розвалилася.
  2. Злити воду, накрити каструлю з картоплею рушником та залишити на 10 хвилин. Очистити картоплю.
  3. Пропустити картоплю через прес або дрібно натерти. Додати до картоплі яєчні жовтки, швидко перемішати. Додати 50 г крохмалю, перемішати. Якщо маса є дуже рідкою, додати трохи крохмалю.
  4. Вершкове масло розтопити і злегка остудити.
  5. Додати до картопляної маси сіль, мускатний горіх та вершкове масло. Перемішати.
  6. Розділити картопляне тісто на дві рівні частини. Сформувати 12 великих кльоцок.
  7. Воду у великій каструлі довести до кипіння та посолити. Варити 10-15 хвилин, доки вони не спливуть. Після цього варити ще 5 хвилин і вийняти шумівкою.
  8. Подавати як гарнір зі смаженою цибулею до м'ясних страв.

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Ірина Маслова
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