Німецькі картопляні кльоцки – рецепт вдалого гарніру до будь-якого м'яса

Кльоцки з Німеччини великі, часто їх подають зі смаженою цибулею, шкварками або тушкованою капустою. Обов'язковий, серед інших спецій, мелений мускатний горіх

Німецькі картопляні кльоцки / Фото: instagram.com/lady_of_photography

Із запеченим м'ясом, з куркою або тушкованою капустою – ці кльоцки прекрасно підійдуть практично до всього.

У Німеччині – це насамперед гарнір, хоча в місцевих ресторанах їх продають як окрему страву.

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Вони більші за звичні нам, можуть готуватися як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.

На сторінці herringinfurs.blogspot.com рекомендують варити картоплю в мундирі та уважно дивитись, щоб вона не тріснула.

Ми розповідали, як приготувати пряний соус до німецького фастфуду карівурст, тепер спробуйте приготувати їхні кльоцки на гарнір.

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Німецькі картопляні кльоцки

Інгредієнти:

1200 г крохмалистої картоплі;

2 сирі яєчні жовтки;

20 г вершкового масла;

50-100 г картопляного крохмалю;

щіпка меленого мускатного горіха;

сіль – за смаком.

Як приготувати: